Εξάρχεια: Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

Ο ηλικιωμένος στα Εξάρχεια δολοφονήθηκε το 2017 - Ανεξιχνίαστη παραμένει η υπόθεση εννιά χρόνια μετά

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η δολοφονία 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017 παραμένει ανεξιχνίαστη εννιά χρόνια μετά.
  • Συνελήφθη συνεργός της 33χρονης οικιακής βοηθού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία.
  • Η 33χρονη οικιακή βοηθός συνδέθηκε και με κλοπή χρυσού στην Κηφισιά το 2023.
  • Η 38χρονη κατηγορείται για συνέργεια, κρατείται προσωρινά και έχει υποδείξει και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Ανεξιχνίαστη παραμένει εννιά χρόνια μετά, η δολοφονία 92χρονου άνδρα στα Εξάρχεια το 2017, με νέες αποκαλύψεις να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Star, συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου, ενώ η γυναίκα υπέδειξε στις αρχές πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της συνεργού, καθώς συνέλαβαν την 33χρονη οικιακή βοηθό που κατηγορήθηκε αρχικά για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου, αλλά και γιατί φέρεται να είχε κλέψει τρεις ράβδους χρυσού από την οικεία ενός άλλου άνδρα στην Κηφισιά το 2023.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση των Εξαρχείων είχαν βρει γενετικό υλικό της γυναίκας και στην υπόθεση της Κηφισιάς και συνέδεσαν τις δύο υποθέσεις.

Έτσι έφτασαν και στα ίχνη της 38χρονης που κατηγορείται για συνέργεια, η οποία συνελήφθη κατόπιν εντάλματος. Η γυναίκα απολογήθηκε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της, αλλά έδωσε επιπλέον στοιχεία και ονόματα και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Ιωάννη Γλύκα, συνεργάζεται με τις αρχές και έχει υποδείξει ρητά και με σαφήνεια συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται η ίδια εμπλέκονται και οδήγησαν στον θάνατο του 92χρονου.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Λεωφόρο Κηφισίας και Αττική Οδό

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Ο 23χρονος φέρεται να επικοινώνησε μετά τη δολοφονία με τον επικεφαλής μεγάλου συνδέσμου - Προσήχθη κι αφέθηκε ελεύθερος

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Με αεροσκάφη Warthog και ελικόπτερα Apache οι ΗΠΑ ξεκινούν τη μάχη για τη θαλάσσια οδό

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Ενεργειακά hotspots σε κίνδυνο: Ποια είναι τα βασικά διυλιστήρια που απειλεί να καταστρέψει το Ιράν

08:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας: Το στόμα ως καθρέφτης της συνολικής υγείας

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Το κινητό της 24χρονης που χαροπαλεύει ενδεχομένως να “δείξει” τους δράστες»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι λύνει το κυκλοφοριακό η Μάλτα: 25.000 ευρώ σε όσους εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Δάσος Δαδιάς: Έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα – Νεκροί μαυρόγυπες, κίνδυνος και για άλλα είδη

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν οδηγεί τανκ - Οι συμβολικές φωτογραφίες που «σφραγίζουν» τη διαδοχή

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε πελάγη ευτυχίας η 21χρονη που γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστροφή των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητούν ρητά ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία άγνωστα νησιά του Περσικού που «καθορίζουν» τις εξελίξεις - Οι ομοιότητες με τα κατεχόμενα της Κύπρου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (20/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ο υποχρεωτικός καθαρισμός - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν; Για νέα «Μάχη της Καλλίπολης» προειδοποιεί Αμερικανός ειδικός

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Προ των πυλών capital controls

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τρίπτυχο της κυβέρνησης για την κρίση: Διπλωματία, άμυνα και οικονομική θωράκιση εν μέσω πολέμου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το χτύπημα στο South Pars «πονάει» μόνο το Ιράν και γιατί το Ορμούζ δεν επηρεάζει τόσο την αγορά ενέργειας: Ανάλυση καθηγητή Μαθιουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Προ των πυλών capital controls

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Το κινητό της 24χρονης που χαροπαλεύει ενδεχομένως να “δείξει” τους δράστες»

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη – Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους και drones στις χώρες του Κόλπου

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας: «Τελικός» για την εξάδα - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ο υποχρεωτικός καθαρισμός - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Σε χειμωνιάτικους ρυθμούς ο καιρός – Με κρύο, χιόνια και λασποβροχές το Σαββατοκύριακο

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

06:50LIFESTYLE

Πότε σταματούν οι τηλεοπτικές σειρές για το Πάσχα

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι λύνει το κυκλοφοριακό η Μάλτα: 25.000 ευρώ σε όσους εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν οδηγεί τανκ - Οι συμβολικές φωτογραφίες που «σφραγίζουν» τη διαδοχή

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν; Για νέα «Μάχη της Καλλίπολης» προειδοποιεί Αμερικανός ειδικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ