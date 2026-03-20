Εξάρχεια: Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

Snapshot Η δολοφονία 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017 παραμένει ανεξιχνίαστη εννιά χρόνια μετά.

Συνελήφθη συνεργός της 33χρονης οικιακής βοηθού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία.

Η 33χρονη οικιακή βοηθός συνδέθηκε και με κλοπή χρυσού στην Κηφισιά το 2023.

Η 38χρονη κατηγορείται για συνέργεια, κρατείται προσωρινά και έχει υποδείξει και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ανεξιχνίαστη παραμένει εννιά χρόνια μετά, η δολοφονία 92χρονου άνδρα στα Εξάρχεια το 2017, με νέες αποκαλύψεις να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Star, συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου, ενώ η γυναίκα υπέδειξε στις αρχές πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της συνεργού, καθώς συνέλαβαν την 33χρονη οικιακή βοηθό που κατηγορήθηκε αρχικά για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου, αλλά και γιατί φέρεται να είχε κλέψει τρεις ράβδους χρυσού από την οικεία ενός άλλου άνδρα στην Κηφισιά το 2023.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση των Εξαρχείων είχαν βρει γενετικό υλικό της γυναίκας και στην υπόθεση της Κηφισιάς και συνέδεσαν τις δύο υποθέσεις.

Έτσι έφτασαν και στα ίχνη της 38χρονης που κατηγορείται για συνέργεια, η οποία συνελήφθη κατόπιν εντάλματος. Η γυναίκα απολογήθηκε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της, αλλά έδωσε επιπλέον στοιχεία και ονόματα και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Ιωάννη Γλύκα, συνεργάζεται με τις αρχές και έχει υποδείξει ρητά και με σαφήνεια συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται η ίδια εμπλέκονται και οδήγησαν στον θάνατο του 92χρονου.

