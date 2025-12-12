Οικιακή βοηθός-μαέστρος των κλοπών στη Νέα Ιωνία, συνελήφθη έπειτα από μήνες παρανομιών

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας έπεσαν το μεσημέρι της 8ης Δεκεμβρίου 2025 μια 54χρονη και ο 37χρονος συνεργός της, κατηγορούμενοι για σειρά κλοπών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από επανειλημμένες καταγγελίες κλοπών κοσμημάτων από συγγενικό πρόσωπο υπερηλίκων στη Νέα Ιωνία.

Συνολικά της είχαν αρπάξει 50.000 ευρώ.

Μετά από ενδελεχή προανακριτική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την 54χρονη —η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι από τον Ιούλιο του 2024— ως το πρόσωπο που, εκμεταλλευόμενη την ελεύθερη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Στη δράση της φέρεται να συνέδραμε ο 37χρονος συνεργός της.

Κατά την έρευνα στην οικία των δύο συλληφθέντων, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος κοσμημάτων μεγάλης αξίας, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, καθώς και δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων, εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι ο 37χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για υποθέσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου και αναμένεται να απολογηθούν για τη δράση τους.