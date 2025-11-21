Χίος: Χειροπέδες σε 30χρονη οικιακή βοηθό - Έκλεψε κοσμήματα και λίρες αξίας 19.000 ευρώ

Στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Χίου, μετά τη διαπίστωση ότι είχε αφαιρέσει κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα μεγάλης αξίας από το σπίτι όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, η 30χρονη φέρεται να αφαίρεσε, από οικία στην οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, κοσμήματα, λίρες και τιμαλφή συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 19.000 ευρώ. Τα αντικείμενα, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, διοχετεύθηκαν στη συνέχεια σε ενεχυροδανειστήρια, γεγονός που καταδεικνύει προσχεδιασμένη ενέργεια και πρόθεση οικονομικής εκμετάλλευσης.

Σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη διάθεση της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Το έργο της προανάκρισης διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, η οποία και προχώρησε στην ταυτοποίηση της γυναίκας με τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξε.

*Με πληροφορίες από politischios.gr

