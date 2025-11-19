Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 39χρονη Ρουμάνα που έκλεψε 2.800 ευρώ από τον σύντροφό της

Την 39χρονη κατήγγειλε ο σύντροφος της όταν κατάλαβε ότι εν αγνοία του απέσπασε το χρηματικό ποσό 

Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 39χρονη Ρουμάνα που έκλεψε 2.800 ευρώ από τον σύντροφό της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Στη σύλληψη μιας 39χρονης Ρουμάνας προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από καταγγελία ότι αφαίρεσε 2.800 ευρώ από το σπίτι που ζούσε με τον σύντροφό της στη Ζάκυνθο.

Την καταγγελία υπέβαλε ο 55χρονος Αλβανός σύντροφός της, με τον οποίο συζούσαν μόνιμα στον Λαγανά. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να αφαίρεσε τα χρήματα εν αγνοία του, με αποτέλεσμα τη σύλληψή της στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου.

