Περιστέρι: Τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» και άδειασαν μαγαζί με ηλεκτρονικά είδη – Δείτε βίντεο

Άδειασαν το μισό κατάστημα, αναστάτωσαν μία ολόκληρη γειτονιά μέσα στη νύχτα κάνοντας «γυαλιά καρφιά» το μαγαζί και έγιναν «καπνός».

Τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11), δύο κουκουλοφόροι έσπασαν τη γυάλινη βιτρίνα καταστήματος με ηλεκτρικά είδη στην οδό Πελασγίας, στο Περιστέρι και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν.

Μάλιστα, είχαν μαζί τους καφάσια, στα οποία τοποθέτησαν με μεταχειρισμένα κινητά που βρίσκονταν στο κατάστημα, όπως και πολλά άλλα gadgets. Στο βίντεο φαίνεται να παίρνουν ολόκληρη την ταμειακή μηχανή αλλά και να κουβαλούν ένα ολόκληρο ντουλάπι με αντικείμενα. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά και στη συνέχεια, οι δύο άνδρες αποχώρησαν.

Σύμφωνα με τη γυναίκα που δημοσίευσε τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 04:00, ενώ, η Αστυνομία ειδοποίησε τους ιδιοκτήτες για το συμβάν. Όπως αναφέρει επίσης, η ζημιά που έγινε στο κατάστημα, υπολογίζεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μπορεί οι ληστές να είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, αλλά λίγο αφότου έφυγαν από το κατάστημα με τα κλοπιμαία, έβγαλαν τις κουκούλες και σε βίντεο που έχει συλλέξει η Ελληνική Αστυνομία φαίνονται τα πρόσωπά τους.

