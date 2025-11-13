Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 6 άτομα για διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων

Σε εξάρθρωση ενός καλά οργανωμένου εγκληματικού δικτύου, το οποίο ειδικευόταν σε διαρρήξεις ΑΤΜ εκτός τραπεζών, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα, ηλικίας 30 έως 51 ετών, τα οποία κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που έδρασε το διάστημα 18/05/2020 έως 23/08/2021 σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Δύο εκ των κατηγορουμένων, 45 και 34 ετών, είναι ήδη έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης.

Η μέθοδος «Pizzaslide» και ο πολεμικός οπλισμός

Oι κατηγορούμενοι, μετέβαιναν στους στόχους τους βραδινές ώρες με τη χρήση Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων, τα οποία είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο και προέβαιναν στη διάρρηξη των Α.Τ.Μ., με χρήση οξυγόνου ή πλάσματος ή ακόμη και εκρηκτικών υλών (μέθοδος «pizzaslide»).

Για τις ενέργειές τους, οι δράστες χρησιμοποιούσαν ειδικά εργαλεία (σφυριά, βαριοπούλες), εξειδικευμένο ρουχισμό (φόρμες, fullface) και συσκευές ασύρματων επικοινωνιών για επιτήρηση. Ως «ορμητήρια» και αποθηκευτικούς χώρους χρησιμοποίησαν τρεις χώρους στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα κλεμμένα οχήματα τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν ολοσχερώς μετά τις διαρρήξεις.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν:

Πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και φυσίγγια.

Πυροβόλο όπλο και πιστόλι.

Επιχειρησιακός ρουχισμός και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Από τη δράση της οργάνωσης εξιχνιάστηκαν συνολικά 11 περιπτώσεις διαρρήξεων ΑΤΜ (τετελεσμένες και σε απόπειρα) και 6 κλοπές οχημάτων. Η συνολική παράνομη οικονομική λεία της οργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 503.740 ευρώ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των κατηγορούμενων, οι οποίοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

