Κλοπές χαλκού από κολώνες φωτισμού βυθίζουν στο σκοτάδι γειτονιές της Αθήνας

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ορατότητας προκαλούν οι συνεχείς κλοπές χαλκού από τις κολώνες φωτισμού, με πολλές περιοχές της πρωτεύουσας να μένουν στο σκοτάδι.

Τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.200 μέτρα κλεμμένων καλωδίων από κολώνες φωτισμού σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους δράστες να αφαιρούν τον χαλκό για μεταπώληση στη μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, σε μόλις ένα τετράγωνο στο κέντρο της πόλης —στις οδούς Αριστοτέλους, Στουρνάρη, Μάρνη και Αβέρωφ— σχεδόν όλες οι κολώνες έχουν αχρηστευτεί. Οι δράστες ανοίγουν τα μεταλλικά κουτιά και αφαιρούν τα καλώδια, αφήνοντας εκτεθειμένα γυμνά σύρματα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους περαστικούς.

«Το βράδυ δεν υπάρχει φως, είναι όλα θεοσκότεινα. Όλη η Μάρνης και κάποιες φορές και η 3ης Σεπτεμβρίου», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Οι κλοπές αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για αυξημένα μέτρα φύλαξης των δημοτικών υποδομών, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με την Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και την αποκατάσταση των ζημιών.