Βόλος: Χολιγουντιανή καταδίωξη στη Ν. Αγχίαλο – Κάτοικος πήρε στο κατόπι τους κλέφτες του χαλκού

Χολιγουντιανή καταδίωξη το βράδυ της Πέμπτης στη Ν. Αγχίαλο με κάτοικο της περιοχής να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να καταδιώκει «κλέφτες του χαλκού», οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν βάλει στο μάτι μετασχηματιστές της ΔΕΗ αφήνοντας χωρίς ρεύμα ιδιωτικές γεωτρήσεις και αρδευτικά συστήματα και καλλιέργειες να διψούν.

Αγρότης που το περασμένο βράδυ βρέθηκε στα κτήματά του είδε δύο αγροτικά αυτοκίνητα, ένα μαύρο και ένα σκούρο πράσινο, να κινούνται ύποπτα στην περιοχή. Μάλιστα το ένα εξ αυτών δεν είχε καν πινακίδες κυκλοφορίας.

Οδηγοί και επιβαίνοντες δεν ήταν γνωστοί και η παρουσία τους βραδιάτικα στα χωράφια, κίνησε υποψίες.

Ο αγρότης χωρίς να το σκεφτεί μπήκε στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τους καταδιώκει, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε το Α.Τ. Αλμυρού.

Η καταδίωξη έγινε από Μαγούλα έως Ευξεινούπολη, ωστόσο οι δράστες ανέπτυξαν ιλιγγιώδη ταχύτητα και κατάφεραν να ξεφύγουν. «Η ταχύτητα που ανέπτυξαν θύμισε αστυνομικές ταινίες. Οδηγούσαν σαν τους κυνηγούσε ο διάβολος. Τους χάσαμε, αλλά τους χαλάσαμε τη δουλειά. Δεν θα κλέψουν μετασχηματιστές από Ν. Αγχίαλο και τριγύρω», ανέφερε ο ίδιος για την περιπετειώδη βραδιά.

Κλέφτες του χαλκού έχουν «βάλει στο μάτι» μετασχηματιστές της ΔΕΗ στην περιοχή της Ν. Αγχιάλου, αφήνοντας καλλιέργειες απότιστες, καθώς αγρότες δεν μπορούν να πάρουν ρεύμα για να λειτουργήσουν γεωτρήσεις και αρδευτικά συστήματα.

