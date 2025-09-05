Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

Η γυναίκα βίωσε, όπως είπε η ίδια, έναν εφιάλτη και κάποια στιγμή κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές

Η 79χρόνη με καταγωγή από την Σουηδία δεν μπορεί να πιστέψει ακόμα και τώρα μετά την απελευθέρωση της όσα έζησε, ήταν ένας εφιάλτης μία αρπαγή και ομηρία που ούτε στα σενάρια του Netflix δεν συμβαίνει.

Όλα γίνονται στην Ξάνθη, η κινηματογραφική έφοδος της αστυνομίας μετά από σήμα της Ιντερπόλ έφερε την λύτρωση. Πώς όμως φτάσαμε μέχρι εκεί;

Ο 30χρόνος, που κατηγορείται για την κράτηση παρά την θέληση της, όπως λέει η όμηρος, είναι ένας απομονωμένος άνθρωπος. Ο πατέρας του θα σκιαγραφήσει την εικόνα του μιλώντας στο Live News. Όσα θα πει θέτουν νέα τροπή την υπόθεση,

Τι είπε ο πατέρας του 30χρονου

– Πατέρας: Δεν έχουμε επαφές κανά χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα.

-Δημοσιογράφος: Φίλους είχε; Παρέες;

– Πατέρας: Αλητοπαρέες. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήλθε μόνη της. Την ήξερε.

-Δημοσιογράφος: Η μητέρα του την είχε δει την Σουηδέζα;

-Πατέρας: Μάλλον την είδε.

Η 79χρονη ξεσπά

Η γυναίκα βίωσε, όπως είπε η ίδια, έναν εφιάλτη και κάποια στιγμή κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές.

«Δεν άντεχα. Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112».

Σε άλλο σημείο αναφέρει τον λόγο για τον οποίο συνέβησαν όλα: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια».

Η γειτονιά την ώρα που η γυναίκα βίωνε την απελπισία φαίνεται πως δεν είχε αντιληφθεί κάτι.

Η γυναίκα προσπαθεί να ανακάμψει είναι όμως δύσκολη η κατάστασή της. Η γυναίκα βρέθηκε με μώλωπες και σε κακή κατάσταση, ενώ ο δράστης έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

