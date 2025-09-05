Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών

Ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απελευθέρωσης της γυναίκας

Κατερίνα Ρίστα

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών
EUROKINISSI
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απίστευτη υπόθεση βγήκε στο φως στην Ξάνθη, όταν ηλικιωμένη γυναίκα από τη Σουηδία κατάφερε, παρά την ασφυκτική επιτήρηση του ανθρώπου που την κρατούσε αιχμάλωτη, να επικοινωνήσει κρυφά με τους δικούς της στη Σουηδία και να τους αποκαλύψει τον εφιάλτη που ζούσε. Με τρεμάμενη φωνή, η γυναίκα ανέφερε ότι βρισκόταν κλειδωμένη σε διαμέρισμα, ότι δεχόταν ξυλοδαρμούς και κακοποιήσεις, και ότι δεν της επέτρεπε να φύγει ούτε να έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο.

Η συγκλονιστική καταγγελία που έφτασε μέσω των σουηδικών Αρχών στην Ελλάδα, κινητοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού οργανώθηκε επιχείρηση σε σπίτι της Ξάνθης, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κρατούνταν η γυναίκα. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν την ηλικιωμένη καταπονημένη και σε κακή κατάσταση, μέσα σε χώρο με άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Ο άνδρας που την κρατούσε, γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, επιχείρησε να αντισταθεί χτυπώντας τους αστυνομικούς, όμως ακινητοποιήθηκε. Στο διαμέρισμα της οδού Ζαλόγγου, εκτός από την παθούσα, βρέθηκαν και ποσότητες ναρκωτικών, ζυγαριά ακριβείας και σύνεργα χρήσης.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο εφιάλτης της ξεκίνησε από τον Ιούλιο, όταν ταξίδεψε στην Ελλάδα. Ο δράστης την οδήγησε στο σπίτι του, όπου από τότε την κρατούσε παράνομα, χωρίς να της επιτρέπει να φύγει ή να επικοινωνήσει με την οικογένειά της. Την κακοποιούσε σωματικά για να της αποσπά χρήματα, ενώ η ίδια περιέγραψε πως έζησε εβδομάδες φόβου, απομόνωσης και βίας.

Χάρη στην απελπισμένη αλλά θαρραλέα πρωτοβουλία της να επικοινωνήσει με τους δικούς της στη Σουηδία, στήθηκε η επιχείρηση που οδήγησε στη διάσωσή της. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση και φροντίδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αόρατη μάχη για τον χρόνο: Πώς η ακρίβεια δευτερολέπτου έγινε στρατηγική προτεραιότητα

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

13:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το NEA SMYRNI HISTORICAL RUN 2025

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Κηφισό: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Χιμένεθ - Πήγε στην προπόνηση και γνώρισε τους παίκτες

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Αμερικανού δικηγόρου: Εχει το ίδιο όνομα με τον Mark Zuckerberg και η Meta κλείνει διαρκώς τον λογαριασμό του στο Facebook θεωρώντας ότι είναι φαρσέρ

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πεντάδα που έστειλε την Εθνική Ελλάδας στην Ρίγα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

12:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Λευκορωσία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ

12:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η ΕΡΤ1 στον έβδομο ουρανό και η μάχη της ενημέρωσης

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θερινό Ανεσις: Το Midnight Express προβάλει την «Opera» του μάεστρο του giallo Dario Argento

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

11:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Πόρτα: Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει μετά από 28 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια - «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome (ακόμα και στο κινητό σας), κάντε αυτό τώρα για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

11:44LIFESTYLE

Στέλιος Καζαντζίδης: Αργεντινοί τραγουδούν το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια της Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ