Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών

Απίστευτη υπόθεση βγήκε στο φως στην Ξάνθη, όταν ηλικιωμένη γυναίκα από τη Σουηδία κατάφερε, παρά την ασφυκτική επιτήρηση του ανθρώπου που την κρατούσε αιχμάλωτη, να επικοινωνήσει κρυφά με τους δικούς της στη Σουηδία και να τους αποκαλύψει τον εφιάλτη που ζούσε. Με τρεμάμενη φωνή, η γυναίκα ανέφερε ότι βρισκόταν κλειδωμένη σε διαμέρισμα, ότι δεχόταν ξυλοδαρμούς και κακοποιήσεις, και ότι δεν της επέτρεπε να φύγει ούτε να έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο.

Η συγκλονιστική καταγγελία που έφτασε μέσω των σουηδικών Αρχών στην Ελλάδα, κινητοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού οργανώθηκε επιχείρηση σε σπίτι της Ξάνθης, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κρατούνταν η γυναίκα. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν την ηλικιωμένη καταπονημένη και σε κακή κατάσταση, μέσα σε χώρο με άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Ο άνδρας που την κρατούσε, γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, επιχείρησε να αντισταθεί χτυπώντας τους αστυνομικούς, όμως ακινητοποιήθηκε. Στο διαμέρισμα της οδού Ζαλόγγου, εκτός από την παθούσα, βρέθηκαν και ποσότητες ναρκωτικών, ζυγαριά ακριβείας και σύνεργα χρήσης.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο εφιάλτης της ξεκίνησε από τον Ιούλιο, όταν ταξίδεψε στην Ελλάδα. Ο δράστης την οδήγησε στο σπίτι του, όπου από τότε την κρατούσε παράνομα, χωρίς να της επιτρέπει να φύγει ή να επικοινωνήσει με την οικογένειά της. Την κακοποιούσε σωματικά για να της αποσπά χρήματα, ενώ η ίδια περιέγραψε πως έζησε εβδομάδες φόβου, απομόνωσης και βίας.

Χάρη στην απελπισμένη αλλά θαρραλέα πρωτοβουλία της να επικοινωνήσει με τους δικούς της στη Σουηδία, στήθηκε η επιχείρηση που οδήγησε στη διάσωσή της. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση και φροντίδα.

