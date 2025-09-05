Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ξάνθης από την υπόθεση κακοποίησης μίας 79χρονης Σουηδέζας, η οποία κρατήθηκε παράνομα από έναν 30χρονο άνδρα, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω Facebook.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης της υποσχέθηκε σχέση, την παρέσυρε στο σπίτι του και την κράτησε αιχμάλωτη για περίπου 40 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων της απέσπασε όλα τα χρήματα και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από ενημέρωση της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 79χρονη προσπάθησε να καλέσει το 112, αλλά ο 30χρονος της έσπασε το τηλέφωνο. Τελικά, κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, που ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές. Η Ιντερπόλ στη συνέχεια έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ. για άμεση παρέμβαση.

Η αστυνομία της Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του δράστη και εντόπισε την ηλικιωμένη κλειδωμένη, σε κακή σωματική κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ ο 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.