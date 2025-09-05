Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τρεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων, ανάμεσά τους τα δύο αδέρφια από την περιοχή του Σταυρού, για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στα Χανιά.

Σήμερα, μετά την απολογία τους, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα, ένας 36χρονος και η 36χρονη σύντροφός του κι ένας 53χρονος, ο επονομαζόμενος ως «Αυστραλός», που φέρονται να είχαν αναβαθμισμένο ρόλο στην οργάνωση, ενώ δύο άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη.

Οι απολογίες συνεχίζονται με τους υπόλοιπους συλληφθέντες. Υπενθυμίζεται ότι χθες (4/9), 10 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι τη δίκη κι άλλοι έξι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

