ΒΟΑΚ – Τρομακτικό βίντεο: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα λίγο έλειψε να προκαλέσει ένας ασυνείδητος οδηγός στον ΒΟΑΚ ο οποίος αγνόησε πλήρως τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς πέρασε στο αντίθετο ρεύμα ενώ κινούνταν πάνω στη γέφυρα της Παντάνασσας και έκανε τριπλή προσπέραση.

Η μετωπική σύγκρουση αποτράπηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των οδηγών που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα τους καθώς φρέναραν και έκαναν στην άκρη.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok με το ασημί όχημα να κινείετια εξ ολοκλήρου στο αντίθετο ρεύμα.

