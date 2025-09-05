Πέθανε ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος ««Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης

Θλίψη στα Χανιά για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη 

Πέθανε ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος ««Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκος Παπαδάκης (Παπαδής).

Ο Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος έδωσε μέχρι τελευταία στιγμή μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, πέθανε το μεσημέρι της Παρασκευής την τελευταία του πνοή, αφήνοντας ωστόσο πίσω του σπουδαίο έργο στο Ίδρυμα “Ελ. Βενιζέλος”, καθώς και πλούσιο συγγραφικό έργο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήρι του α για τον θάνατο του Νικόλαου Παπαδάκη, κάνοντας λόγο για ένα «γνήσιο και άξιο τέκνο της φιλελεύθερης Κρήτης από τον Βάμμο Χανίων, που απετέλεσε την ψυχή του Ιδρύματος τα τελευταία 25 χρόνια».

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Με αισθήματα συγκίνησης και θλίψης υποδεχόμαστε την είδηση του θανάτου του δικηγόρου και γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Νικολάου Παπαδάκη. Ενός Ιδρύματος, που χάρη στην επίδοσή του και στο κύρος του, που οφείλονται στον Νίκο Παπαδάκη και στους συνεργάτες του, είχε την εκτίμηση και υποστήριξη όλων των φορέων της Κρήτης αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Ο Νίκος Παπαδάκης, υπήρξε γνήσιο και άξιο τέκνο της φιλελεύθερης Κρήτης από τον Βάμμο Χανίων και απετέλεσε την ψυχή του Ιδρύματος τα τελευταία 25 χρόνια. Έγραψε πληθώρα άρθρων και βιβλίων για το έργο και την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με πιο εμβληματικό την δίτομη βιογραφία "Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης".

Είχα την τύχη να συνεργαστώ και να συνδεθώ φιλικά μαζί του τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνοντας όχι μόνο τις ιστορικές του γνώσεις γύρω από τη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδος, με επίκεντρο ασφαλώς τον μεγάλο Κρήτα πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά και την ικανότητά του να μετατρέπει τη σπάνια ιστορική του γνώση σε ερευνητικό εκπαιδευτικό ψηφιακό και μελετητικό υλικό. Είμαι βέβαιος ότι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Βενιζέλος" θα συνεχίσει τη γόνιμη ιστορική και εκπαιδευτική του προσφορά βασισμένο και στα θεμέλια της οργάνωσης, που τόσο επιτυχημένα έχτισε επί δεκαετίες ο αείμνηστος πλέον Νίκος Παπαδάκης. Εκφράζω τα θερμότερα των συλλυπητηρίων μου προς τους οικείους και προς τους συνεργάτες του».

Επίσης, τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής και γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκου Παπαδάκη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, προβαίνοντας στην ακόλουθη δήλωση:

«Θλίψη προκαλεί ο θάνατος του Νίκου Παπαδάκη, Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» που λειτουργεί στα Χανιά από το 2000.

Ο Ν. Παπαδάκης, μια από τις σημαίνουσες προσωπικότητες της Κρήτης, δικηγόρος, με έμφυτη πάντοτε την αγάπη στην ιστορία του τόπου μας και της ιδιαίτερης πατρίδας του, αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του έργου και της πολιτικής διαδρομής του Ελευθέριου Βενιζέλου και της εποχής του. Πολυγραφότατος, συνέγραψε πληθώρα άρθρων και επιμελήθηκε ιστορικούς συλλογικούς τόμους για την ιστορία της Κρήτης, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το Κυπριακό. Υπήρξε αδιάκοπα μέχρι σήμερα, η «ψυχή» του Ιδρύματος που τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της.

Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», θέση την οποία κατέχει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τιμώ την ιστορική παρακαταθήκη και το πλούσιο έργο που αφήνει πίσω του.

Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μου και την αμέριστη συμπαράστασή μου στην οικογένεια και τους οικείους του, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

