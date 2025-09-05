Μαφία Κρήτης: Απολογούνται τα δύο αδέλφια για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά

Σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της πολυσύνθετης υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης των Χανίων, με τις απολογίες των συλληφθέντων να συνεχίζονται.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων μπήκαν το πρωί τα δύο αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Τα δύο αδέλφια από τον Σταυρό απολογούνται για τη μαφία της Κρήτη ενώ τους περίμενε πλήθος κόσμου για να τους συμπαρασταθεί.

«Μη φοβάσαι τίποτα, γίγαντα, σ’ αγαπάμε», φώναζαν κάποιοι που βρέθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο στα Χανιά, δίνοντας δύναμη έτσι στον φερόμενο ως αρχιμαφιόζο που κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και για το σκάνδαλο με την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Την Πέμπτη, έπειτα από μία μαραθώνια διαδικασία που κράτησε πάνω από 10 ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 16 με ανακριτή και εισαγγελέα να στέλνουν στη φυλακή 6 άτομα για τη μαφία της Κρήτης. Οι υπόλοιποι 10 – μεταξύ αυτών και ο εν ενεργεία αστυνομικός – αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Ο 17ος που ήταν να απολογηθεί χθες πήρε νέα προθεσμία για σήμερα.

Είχαν χωρίσει τα Χανιά σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών

Όρια για το σε ποιες περιοχές θα μπορούν να διακινούν ελεύθερα, είχαν θέσει τα μέλη της Μαφίας της Κρήτης που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Όπως έχει γράψει το cretapost η εγκληματική οργάνωση ήταν δομημένη με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει την εξάρθρωσή της σταδιακά και μεθοδευμένα.

Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν στις αρμοδιότητες μίας συγκεκριμένης οικογένειας που φαίνεται να είχε τον όλον συντονισμό. Η συγκεκριμένη οικογένεια έδινε εντολές σε υποομάδα της οργάνωσης, τη λεγόμενη Street dealers που αποτελούνταν από αλλοδαπούς. Οι Street dealers διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη συγκεκριμένα σημεία που χρησιμοποιούσαν ως πιάτσα πώλησης.