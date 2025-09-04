Μαφία Κρήτης: Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις πρώτοι για την εγκληματική οργάνωση

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι τέσσερις πρώτοι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά. Πρόκειται για δύο αδέρφια και δύο ακόμα κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι απολογίες συνεχίζονταν μέχρι αργά το μεσημέρι της Πέμπτης με τους συλληφθέντες της πρώτης υπόθεσης, που αφορά κυρίως διακίνηση ναρκωτικών και διώκονται για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την δεύτερη υπόθεση, η οποία επικεντρώνεται στο σκάνδαλο των εκβιασμών και την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό.

Για την υπόθεση αναμένεται να ασκηθούν διώξεις και να εκδοθούν νέα εντάλματα όχι μόνο για τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό φερόμενα ως πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης αλλά και στον πρώην Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και τότε Ηγούμενου της Αγίας Τριάδας.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και γνωστός δικηγόρος των Χανίων που μεσολάβηση στην πώληση των 175 στρεμμάτων.

Από τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο κ. Γιάννης Μαυροματάκης, τόνισε: «Σίγουρα οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, προσπάθησαν να κάνουν πολύ σωστή δουλειά, ωστόσο τα έχουν βάλει όλα στο ίδιο τσουβάλι».

