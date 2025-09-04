Μαφία Κρήτης: Απολογούνται οι 17 πρώτοι από τους συλληφθέντες - «Σε αγαπώ πολύ» φώναζαν συγγενείς

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, οι πρώτοι εννέα από τους συνολικά 17 συλληφθέντες για τη μαφία της Κρήτης οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ξεκινώντας έναν μαραθώνιο απολογιών που αναμένεται να ρίξει φως στα σκοτεινά παρασκήνια της υπόθεσης.

Οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μαφία της Κρήτης απολογούνται ενώ αύριο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Χανίων συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων με κάποιους μάλιστα να φωνάζουν «σε αγαπώ πολύ» και κάποιους άλλους να χειροκροτούν. Μάλιστα, οι κατηγορούμενοι που έφτασαν συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, τους χαιρετούσαν, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες του πρακτορείου Eurokinissi.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, οι πρώτοι εννέα από τους συνολικά 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ξεκινώντας έναν μαραθώνιο απολογιών που αναμένεται να ρίξει φως στα σκοτεινά παρασκήνια της υπόθεσης. Eurokinissi

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, οι πρώτοι εννέα από τους συνολικά 17 συλληφθέντες για τη μαφία της Κρήτης οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ξεκινώντας έναν μαραθώνιο απολογιών που αναμένεται να ρίξει φως στα σκοτεινά παρασκήνια της υπόθεσης. Eurokinissi

Έρχονται και άλλες συλλήψεις

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε πως «αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση», ενώ συμπλήρωσε πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων, όπως και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, ακόμα και σε απόπειρες ανθρωποκτονίας.

«Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση», τόνισε η κ. Δημογλίδου.