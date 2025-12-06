Καραμπόλα 3 αυτοκινήτων στην Κηφισίας, στο ύψος του Avenue – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στην Κηφισίας, το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12), στο ύψος του εμπορικού κέντρου Avenue, με αποτέλεσμα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας να είναι προσωρινά κλειστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μονάχα υλικές ζημιές, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb.

Στο σημείο, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.