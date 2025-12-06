Καραμπόλα 3 αυτοκινήτων στην Κηφισίας, στο ύψος του Avenue – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας, το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12)

Newsbomb

Καραμπόλα 3 αυτοκινήτων στην Κηφισίας, στο ύψος του Avenue – Κλειστή η δεξιά λωρίδα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στην Κηφισίας, το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12), στο ύψος του εμπορικού κέντρου Avenue, με αποτέλεσμα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας να είναι προσωρινά κλειστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μονάχα υλικές ζημιές, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb.

troxaio-kifisias-1.jpg

Στο σημείο, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

kinisi.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο έπειτα από κατολίσθηση

16:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Το... καυστικό σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για την αναβολή στο ΣΕΦ

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Πλημμύρισε» το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης: «Κλειστά» χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα είναι η 8η πιο «στρεσαρισμένη» πόλη του κόσμου - Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

15:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστιος αλιγάτορας βγήκε στη μέση του δρόμου στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για μόνιμη κατοικία συνταξιούχων

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: «Η Άγκυρα και η Ουάσινγκτον θα βρουν έναν τρόπο απομάκρυνσης των κυρώσεων»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 3 αυτοκινήτων στην Κηφισίας, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Avenue – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Λαφόν η αποστολή του Μπεντίτεθ για τη Λάρισα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τουλάχιστον 12 σπίτια καταστράφηκαν από τη μεγάλη φωτιά στο Σίδνεϊ – Μαζικές εκκενώσεις

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σουηδία: Ρωσικά υποβρύχια εμφανίζονται στη Βαλτική

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να τοποθέτησε βόμβες την παραμονή

14:35TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδας που πρέπει να επισκεφτείτε

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Πλημμύρισε» το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – «Ελάτε συντεταγμένα με συγκεκριμένα αιτήματα», απαντά ο Μητσοτάκης

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει δώσει το δίπλωμά του - Η Τροχαία δεν δέχεται πως οδηγούσε ο πατέρας του

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων: «Τυχοδιώκτης και αδίστακτος ο Τσίπρας, χατίρια στον Μαγειρία από τη ΝΔ»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 3 αυτοκινήτων στην Κηφισίας, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Avenue – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Απαράδεκτοι Τούρκοι: Δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στην Πόλη, τους πήραν διαβατήρια και κινητά

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ