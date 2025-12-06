Gigi Hadid - Bradley Cooper: Η «κατά λάθος» κοινή εμφάνιση σε βίντεο διάσημου influencer

Η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper έκαναν μια εντελώς απρόσμενη εμφάνιση στη viral σειρά βίντεο ενός influencer — χαρίζοντάς μας την πρώτη τους κοινή «συνέντευξη».

Το διάσημο ζευγάρι εμφανίστηκε στο Confidence Heist του David Carmi, όπου ο influencer προσεγγίζει περαστικούς (αλλά και celebrities που δεν τον βλέπουν να έρχεται!) στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τους ρωτά τι τους κάνει να νιώθουν «σίγουροι».

Όταν πλησίασε την Gigi και τον Cooper, η Hadid απάντησε πως αυτό που της χαρίζει αυτοπεποίθηση είναι «το να βρίσκει χαρά». «Έχω δει τα βίντεό σου. Πώς είσαι;» του είπε μάλιστα χαμογελώντας.

Στη συνέχεια, ο Carmi στράφηκε στον Cooper, ο οποίος απάντησε με το δικό του, λιτό στυλ: «Το ότι είμαι ζωντανός», πριν φωνάξει χαρούμενα ένα «Woo!».

Ο influencer τους ζήτησε ένα τελευταίο tip για όσους παλεύουν με την αυτοπεποίθησή τους. «Να το πηγαίνουν μέρα με τη μέρα», απάντησε η Hadid.

Η τυχαία αυτή συνέντευξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή τους στον αγώνα των Philadelphia Eagles με τους Detroit Lions στις 16 Νοεμβρίου.

Οι δυο τους ήρθαν κοντά για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν σε δείπνο στο Via Carota στο West Village.

«Περνάνε καλά μαζί», είχε αναφέρει στο PEOPLE πρόσωπο από το περιβάλλον τους. «Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι χαλαρά, αλλά και οι δύο έχουν παιδιά, μεγάλες καριέρες, πολυάσχολες ζωές και ξέρουν πώς λειτουργεί ο κόσμος τους. Είναι γλυκό ζευγάρι και υπάρχει χημεία».

