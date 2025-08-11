Αλις Κούπερ: «Το Muppet show είναι η αγαπημένη μου εκπομπή»

Την επιθυμία του να δανείσει τη φωνή του στο «The Simpsons» εξέφρασε ο Αλις Κούπερ σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ο κορυφαίος ροκ σταρ, που πρόσφατα απολαύσαμε και στη συναυλία του στο Terravibe της Μαλακάσας, τόνισε ότι «οπωσδήποτε θα το έκανα. Όταν πρωτοπροβλήθηκαν οι Simpsons ήταν πραγματικά μοναδικοί. Ήταν πολύ αστείοι. Θαύμαζα πραγματικά αυτό που έκαναν».

Στη συνέχεια, ο Αλις Κούπερ αναφέρθηκε στο «Family Guy» όπου επίσης συμμετείχε. «Χρησιμοποίησαν πάρα πολύ τη μουσική μου. Δεν θα έλεγα ότι αυτή η εκπομπή ήταν πιο έξυπνη αλλά είχε στόχευση».

Όταν όμως καλείται να επιλέξει ποια είναι η αγαπημένη του εκπομπή, ο Αλις Κούπερ δεν δίστασε να πει ότι αυτή είναι το «Muppet show» στο οποίο έκανε μια αξέχαστη εμφάνιση. «Ηταν η καλύτερη στιγμή μου. Ηταν το αγαπημένο μου σόου. Όταν ρώτησα ποιος συμμετείχε πρόσφατα εκεί και μου είπαν ο Κρίστοφερ Λι και ο Βίνσεντ Πράις, τότε είπα ναι κατευθείαν. Αν το έκαναν αυτοί θα το κάνω κι εγώ». Και πρόσθεσε ότι «Από αυτή την εμφάνιση με έμαθε μια νέα ολόκληρη γενιά θαυμαστών. Ακόμα και σήμερα μου λένε ότι με είδαν για πρώτη φορά εκεί και από τότε άρχισαν να αγοράζουν τους δίσκους μου», λέει υπερήφανος ο Αλις Κούπερ.

Δείτε τον Αλις Κούπερ στο «Muppet show» το 1978:

Όταν τον ρώτησαν αν θυμάται τί ακριβώς έκανε στην εμφάνισή του, ο Αμερικανός ρόκερ απάντησε πως «τους ζητούσα να μου πουλήσουν τις ψυχές τους για να τους κάνω ροκ σταρ. Πέρασα πάρα πολύ καλά στο σόου. Στην πραγματικότητα μιλούσα στα χέρια του τύπου που κρατούσε την κούκλα αλλά αυτές αποκτούν προσωπικότητα και το ξεχνάς αυτό».