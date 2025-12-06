ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ένας σκοπευτής κατέστρεψε τις μηχανές ενός ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά με απίστευτη ακρίβεια, στον Ανατολικό Ειρηνικό, κοντά στο Μεξικό. Την Τρίτη, το Λιμενικό Σώμα των ΗΠΑ κατέσχεσε πάνω από 9.000 κιλά κοκαΐνης στο πλαίσιο της επιχείρησης «Pacific Viper» που έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών.

Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί την μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ με σκάφη ταχύτητας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Fox News Digital, φαίνεται ότι στην αποστολή αυτή συμμετείχαν ειδικά ελικόπτερα της Ακτοφυλακής και ένας σκοπευτής από την «Ηλεκτρονική Στρατηγική Σχολή Ακτοφυλακής» (HITRON), ο οποίος με στοχευμένα πυρά κατέστρεψε τις του ταχύπλοου.

Δείτε το βίντεο:

Operation Pacific Viper ELIMINATES narco-terrorists in the Eastern Pacific.



On Tuesday, @USCG Cutter Munro interdicted over 20,000 pounds of cocaine in a single mission - more than 7.5 million potentially lethal doses.



MAKE AMERICA SAFE AGAIN. pic.twitter.com/dqePB5ZJkk — Homeland Security (@DHSgov) December 6, 2025

Σκοπός ήταν να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκάφος, για να διευκολυνθεί η δουλειά των δυνάμεων της Ακτοφυλακής ως προς την κατάσχεση των ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις Αρχές, η ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε είναι ισοδύναμη με 7,5 εκατομμύρια δόσεις.

Η «Pacific Viper» είναι κοινή επιχείρηση της Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού για να σταματήσουν τη ροή παράνομων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ κατά των καρτέλ στη Λατινική Αμερική.

Διαβάστε επίσης