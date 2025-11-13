Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά - Τέσσερις νεκροί

Νέο πλήγμα πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου στο CBS News.

«Η επίθεση σημειώθηκε στην Καραϊβική και τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν επιζώντες», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος στο CNN. Το πλήγμα αλλά και τον απολογισμό των νεκρών επιβεβαιώνει το CBS News, επικαλούμενο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για αυτήν την επίθεση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 80 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων της επίθεσης την Τρίτη.

Τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακινητών ναρκωτικών είναι «νόμιμα» και δεν εκθέτουν το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό σε κίνδυνο διώξεων, ανέφερε χθες Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

