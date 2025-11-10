Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Έξι νεκροί

Ο στρατός εξαπέλυσε δύο ξεχωριστές θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον δύο σκαφών «που λειτουργούσαν από καθορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις», έγραψε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ στο X

Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Έξι νεκροί

Στιγμιότυπο απο το βίντεο της επίθεση του Αμερικανικού Στρατού σε σκάφος στον Ειρηνικό

X: Πιτ Χέγκσεθ
Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε άλλη μια επίθεση εναντίον σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά την Κυριακή, σκοτώνοντας έξι άτομα στον Ανατολικό Ειρηνικό, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο στρατός εξαπέλυσε δύο ξεχωριστές θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον δύο σκαφών «που λειτουργούσαν από καθορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις», έγραψε ο Χέγκσεθ στο X, χωρίς να αποκαλύψει με ποιες οργανώσεις πιστεύεται ότι είχαν σχέση τα πληρώματα των σκαφών.

«Αυτά τα σκάφη, τα οποία ήταν γνωστά από τις μυστικές μας υπηρεσίες ότι συνδέονταν με οργανώσεις παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, μετέφεραν ναρκωτικά και διέρχονταν από μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ:

Έως τώρα, ο Αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει 76 άτομα σε 19 επιθέσεις σε 20 σκάφη, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «αποσκοπεί στον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Από τις επιθέσεις, υπήρξαν τρεις επιζώντες, δύο από τους οποίους κρατήθηκαν για λίγο από το Αμερικανικό Ναυτικό πριν επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους. Ο τρίτος θεωρείται νεκρός μετά από έρευνα του Μεξικανικού Ναυτικού.

Σε αρκετές ενημερώσεις προς το Κογκρέσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναγνώρισαν ότι δεν γνωρίζουν απαραίτητα την ταυτότητα κάθε ατόμου που βρίσκεται επί των σκαφών πριν επιτεθούν. Αντίθετα, οι επιθέσεις διεξάγονται με βάση πληροφορίες ότι τα σκάφη συνδέονται με συγκεκριμένο καρτέλ ή εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με το CNN.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης δηλώσει στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, η οποία ξεκίνησε με την πρώτη επίθεση στις 2 Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζοντας τους νεκρούς «παράνομους μαχητές» και διεκδικώντας το δικαίωμα να διεξάγει θανατηφόρες επιθέσεις χωρίς δικαστικό έλεγχο.

Ορισμένα μέλη του Κογκρέσου, καθώς και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αμφισβητούν την απόφαση αυτή και υποστηρίζουν ότι οι πιθανοί έμποροι ναρκωτικών θα πρέπει να διώκονται ποινικά.

