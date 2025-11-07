Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ

Νέα επίθεση κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών «ναρκοτρομοκατών», όπως ανακοίνωσε μέσω «X» ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Το νέο πλήγμα, που αυξάνει σε 70 τον αριθμό των νεκρών από τις συγκεκριμένες αμερικανικές επιχειρήσεις, έγινε σε «διεθνή ύδατα» κι είχε στόχο σκάφος που εκμεταλλευόταν «τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

«Προς όλους τους ναρκοτρομοκράτες που απειλούν την πατρίδα μας: αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, σταματήστε να διακινείτε ναρκωτικά. Αν συνεχίσετε τη διακίνηση θανατηφόρων ναρκωτικών - θα σας σκοτώσουμε», κατέληξε ο ίδιος.

Η ανάρτηση του Χέγκσεθ συνοδεύτηκε από ένα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που εικονίζει το πλήγμα.

Δείτε το βίντεο:

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και - κυρίως - στην Καραϊβική θάλασσα βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία, όπως υποστηρίζουν, ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών.

Συνολικά η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή 18 ταχύπλοων μέχρι στιγμής.

Ειδικοί αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα διαψεύσει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται στον Ατλαντικό και πλέει προς την περιοχή.

