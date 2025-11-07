Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

Το νέο πλήγμα, που αυξάνει σε 70 τον αριθμό των νεκρών από τις συγκεκριμένες αμερικανικές επιχειρήσεις, έγινε σε «διεθνή ύδατα» κι είχε στόχο σκάφος που εκμεταλλευόταν «τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ

Newsbomb

Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ

Χ: Πιτ Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα επίθεση κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών «ναρκοτρομοκατών», όπως ανακοίνωσε μέσω «X» ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Το νέο πλήγμα, που αυξάνει σε 70 τον αριθμό των νεκρών από τις συγκεκριμένες αμερικανικές επιχειρήσεις, έγινε σε «διεθνή ύδατα» κι είχε στόχο σκάφος που εκμεταλλευόταν «τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

«Προς όλους τους ναρκοτρομοκράτες που απειλούν την πατρίδα μας: αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, σταματήστε να διακινείτε ναρκωτικά. Αν συνεχίσετε τη διακίνηση θανατηφόρων ναρκωτικών - θα σας σκοτώσουμε», κατέληξε ο ίδιος.

Η ανάρτηση του Χέγκσεθ συνοδεύτηκε από ένα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που εικονίζει το πλήγμα.

Δείτε το βίντεο:

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και - κυρίως - στην Καραϊβική θάλασσα βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία, όπως υποστηρίζουν, ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών.

Συνολικά η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή 18 ταχύπλοων μέχρι στιγμής.

Ειδικοί αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα διαψεύσει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται στον Ατλαντικό και πλέει προς την περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με τρία οχήματα στην παλιά εθνική Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Μία νεκρή, δύο τραυματίες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο CEO της Ford τρομάζει μπροστά στις δυνατότητες της Κίνας

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος δύο ατόμων που έσκαβαν παράνομα σε περιοχή Natura στην Κορώνεια

09:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ντοκιμαντέρ που «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι εκλάπησαν, προβάλλεται στη Βρετανία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Διδυμότειχο: Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο

09:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Κοιτάζει» Κένεθ Φαρίντ

09:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο «απαραίτητος» Ερντογάν και το πρόβλημα για τη Δύση που ποντάρει στον «σουλτάνο»

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Mηνύει την Roblox επειδή «θέτει τους παιδόφιλους και τα κέρδη» πάνω από την ασφάλεια

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία – Η Ελλάδα είναι η μόνη πύλη»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τα… κανάλια της Βενετίας θύμισαν τα στενά στην Παλιά Πόλη – Πλημμύρισε ξενοδοχείο από τη βροχή

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όριο ταχύτητας ακόμα και για όσους περπατούν;

08:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: 74χρονος μαχαίρωσε την 19χρονη κόρη του στο λαιμό

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ: Παραδόθηκε φάκελος με λευκή σκόνη, στο νοσοκομείο όσοι τον άνοιξαν

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

09:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ντοκιμαντέρ που «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι εκλάπησαν, προβάλλεται στη Βρετανία

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία – Η Ελλάδα είναι η μόνη πύλη»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

08:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: 74χρονος μαχαίρωσε την 19χρονη κόρη του στο λαιμό

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με τρία οχήματα στην παλιά εθνική Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Μία νεκρή, δύο τραυματίες

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ