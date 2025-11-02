Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική - Τρεις νεκροί - Βίντεο

Ο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι το σκάφος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Newsbomb

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική - Τρεις νεκροί - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

To Σάββατο (01/11) αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι τρεις επιβαίνοντες.

«Σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο), κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που διαχειριζόταν αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση στην Καραϊβική», αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τρεις ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρινίζει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

«Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικάνους στην πατρίδα τους – και δεν θα το πετύχουν. Το Υπουργείο θα τους φερθεί όπως ΑΚΡΙΒΩΣ φερθήκαμε στην Αλ Κάιντα. Θα εξακολουθήσουμε να τους παρακολουθούμε, να χαρτογραφούμε τις κινήσεις τους, να τους καταδιώκουμε και να τους σκοτώνουμε», υπογραμμίζει ο Χέγκσεθ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 16 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 65 ανθρώπων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:45ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η ιστορία της ύδρευσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η λειψυδρία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας: Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς και αναδρομικά έως 3 μήνες

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τέλος το πορτοφόλι, από τον Δεκέμβριο αλλάζουν όλα σε ταξί και πρατήρια καυσίμων

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες που είναι λιγότερο «συνδεδεμένες με τη φύση» - Στην χαμηλότερη θέση παγκοσμίως η Ισπανία

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Σύσκεψη στην ΕΛ.ΑΣ. για να αποφευχθεί νέα έκρηξη στο χωριό - «Φόβοι ότι τώρα αρχίζουν όλα»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική - Τρεις νεκροί - Βίντεο

07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρώτη συνάντηση Δένδια και Κικίλια με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

07:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στην κορυφή μέσω... Σερρών ψάχνει ο ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα της ημέρας

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Έρχεται μείωση φόρου με διαφάνεια - Στο επίκεντρο το Ψηφιακό Μητρώο

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Όπισθεν ολοταχώς για τα λουκέτα στην περιφέρεια - Κυβερνητικές αιχμές για τη διοίκηση των Ταχυδρομείων και του Υπερταμείου

07:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιασμένη Κυριακή - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιάννης Λάλας: O «Body builder» της Greek Mafia που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι ξαναφούντωσε το μίσος και η προσπάθεια συμβιβασμού πριν το αιματοκύλισμα - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Από Δευτέρα μπαίνουμε σε εκλογική ετοιμότητα - Στόχος κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ στην αντιπολίτευση

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Χρυσός» το ελαιόλαδο - «Καμπανάκι» για τη μείωση της παραγωγής

06:43LIFESTYLE

Ποιοι κρύβονται πίσω από τις επιτυχημένες σειρές της χρονιάς

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, 02/11/2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιάννης Λάλας: O «Body builder» της Greek Mafia που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Σύσκεψη στην ΕΛ.ΑΣ. για να αποφευχθεί νέα έκρηξη στο χωριό - «Φόβοι ότι τώρα αρχίζουν όλα»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τέλος το πορτοφόλι, από τον Δεκέμβριο αλλάζουν όλα σε ταξί και πρατήρια καυσίμων

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Χρυσός» το ελαιόλαδο - «Καμπανάκι» για τη μείωση της παραγωγής

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι ξαναφούντωσε το μίσος και η προσπάθεια συμβιβασμού πριν το αιματοκύλισμα - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

06:14ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο Κυριακή 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρώτη συνάντηση Δένδια και Κικίλια με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ