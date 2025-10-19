ΗΠΑ: Απελαύνουν τους επιζώντες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες θα επιστραφούν σε Εκουαδόρ και Κολομβία, μετά την καταστροφή του σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά

Newsbomb

ΗΠΑ: Απελαύνουν τους επιζώντες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική

Δύο επιζώντες από την στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιστραφούν σε Ισημερινό και Κολομβία

Screenshot
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι δύο επιζώντες από τη στρατιωτική επιχείρηση της Πέμπτης εναντίον ύποπτου ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική θα απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους, το Εκουαδόρ και την Κολομβία.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ήταν «μεγάλη του τιμή» να καταστρέψει «ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά, με τέσσερις γνωστούς ναρκοτρομοκράτες επί του σκάφους», δύο από τους οποίους σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιχείρηση αποσόβησε μια μαζική απειλή για τη δημόσια υγεία. «Τουλάχιστον 25.000 Αμερικανοί θα πέθαιναν αν επέτρεπα σε αυτό το υποβρύχιο να φτάσει στις ακτές», έγραψε. «Οι δύο επιζώντες τρομοκράτες επιστρέφουν στις χώρες τους, Ισημερινό και Κολομβία, για κράτηση και δίωξη».

Ο Τραμπ κατέληξε ότι «υπό τη διοίκησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ναρκοτρομοκράτες που μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά, ούτε από ξηράς ούτε από θαλάσσης».

Το παρασκήνιο των επιχειρήσεων

Όπως μετέδωσε το δίκτυο CNN νωρίτερα το Σάββατο, η Ουάσιγκτον εξέταζε το ενδεχόμενο να παραδώσει τους δύο άνδρες στις χώρες τους, καθώς οι αμερικανικές αρχές προσπαθούσαν να καθορίσουν τη νομική διαδικασία για τους πρώτους γνωστούς επιζώντες από τις έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική από τον Σεπτέμβριο.

Η καταστροφή του ναρκοϋποβρυχίου εντάσσεται σε μια σειρά επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά των θαλάσσιων διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών που συνδέουν τη Νότια Αμερική με τις ακτές του Μεξικού και της Φλόριντα, με στόχο - όπως αναφέρει η κυβέρνηση - να αποτραπεί η είσοδος μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων - Μεταφέρονται για ταυτοποίηση

01:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απελαύνουν τους επιζώντες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα καθυστερεί την παράδοση των λειψάνων ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 17 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου - Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέσκ»

23:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες

23:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία σε απογευματινή τους έξοδο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε δύο σορούς από τη Χαμάς

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βάφτηκε η… μισή διάβαση πεζών επειδή είχε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

23:42ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή λόγω Ποδηλατικού Γύρου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. και μοτοσικλέτας - Ένας τραυματίας

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ποτέ δεν είναι αργά»: Γυναίκα 76 και άνδρας 81 ετών παντρεύτηκαν και συγκινούν το διαδίκτυο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Νετανιάχου: «Θα θέσω ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του 2026»

23:09ΥΓΕΙΑ

Η μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου ασθενών

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καραβιά μεταναστών νότια της Γαύδου - Εντοπίστηκαν 76 άτομα σε σκάφος

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός πριν το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελειώνει με αφοπλισμό Χαμάς» - Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ σε Ισραήλ

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο σαν Μαϊάμι: Συνεχίζονται τα μπάνια από ντόπιους και τουρίστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

23:42ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέσκ»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

23:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία σε απογευματινή τους έξοδο

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή λόγω Ποδηλατικού Γύρου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ