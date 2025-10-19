ΗΠΑ: Απελαύνουν τους επιζώντες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική

Δύο επιζώντες από την στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιστραφούν σε Ισημερινό και Κολομβία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι δύο επιζώντες από τη στρατιωτική επιχείρηση της Πέμπτης εναντίον ύποπτου ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική θα απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους, το Εκουαδόρ και την Κολομβία.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ήταν «μεγάλη του τιμή» να καταστρέψει «ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά, με τέσσερις γνωστούς ναρκοτρομοκράτες επί του σκάφους», δύο από τους οποίους σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιχείρηση αποσόβησε μια μαζική απειλή για τη δημόσια υγεία. «Τουλάχιστον 25.000 Αμερικανοί θα πέθαιναν αν επέτρεπα σε αυτό το υποβρύχιο να φτάσει στις ακτές», έγραψε. «Οι δύο επιζώντες τρομοκράτες επιστρέφουν στις χώρες τους, Ισημερινό και Κολομβία, για κράτηση και δίωξη».

Ο Τραμπ κατέληξε ότι «υπό τη διοίκησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ναρκοτρομοκράτες που μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά, ούτε από ξηράς ούτε από θαλάσσης».

Το παρασκήνιο των επιχειρήσεων

Όπως μετέδωσε το δίκτυο CNN νωρίτερα το Σάββατο, η Ουάσιγκτον εξέταζε το ενδεχόμενο να παραδώσει τους δύο άνδρες στις χώρες τους, καθώς οι αμερικανικές αρχές προσπαθούσαν να καθορίσουν τη νομική διαδικασία για τους πρώτους γνωστούς επιζώντες από τις έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική από τον Σεπτέμβριο.

Η καταστροφή του ναρκοϋποβρυχίου εντάσσεται σε μια σειρά επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά των θαλάσσιων διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών που συνδέουν τη Νότια Αμερική με τις ακτές του Μεξικού και της Φλόριντα, με στόχο - όπως αναφέρει η κυβέρνηση - να αποτραπεί η είσοδος μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στη χώρα.

