Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντόνετσκ»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ, την παραχώρηση από την Ουκρανία του πλήρους ελέγχου του Ντόνετσκ, μιας στρατηγικά ζωτικής περιοχής στα ανατολικά της χώρας, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσαν δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Washington Post. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυνάμωνε σημαντικά το Κίεβο και θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την ειρήνη, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αποδεχθεί την παραχώρηση του Ντονέτσκ από το Κίεβο ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για περιοχή στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Μόσχα προσπαθεί να κατακτήσει εδώ και 11 χρόνια, χωρίς επιτυχία, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις παραμένουν ισχυρά οχυρωμένες.

Η εμμονή του Πούτιν στο Ντονέτσκ δείχνει πως δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις πάγιες απαιτήσεις του, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Από το 2014, η Ρωσία και οι φιλορώσοι αυτονομιστές ελέγχουν μέρος της περιοχής, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει ποτέ να την κατακτήσουν ολόκληρη.

Γίνεται φανερό πως το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο της συνάντησης των δύο ηγετών τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη, όπου θα συζητήσουν τον τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Το ενδιαφέρον του Πούτιν για το Ντόνετσκ στην τελευταία τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τραμπ αποκαλύπτει την απροθυμία του να υποχωρήσει από παλαιότερες απαιτήσεις, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το αίτημα του Πούτιν για ολόκληρο το Ντόνετσκ, το οποίο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι επιδιώκει να τερματίσει τις εχθροπραξίες χωρίς να σταλεί νέος οπλισμός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Ας σταματήσουν εκεί που είναι, ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, και η Ιστορία ας αποφασίσει», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Κατά τη συνομιλία με τον Ρώσο ηγέτη, ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε ότι θα μπορούσε να παραιτηθεί από μέρη των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνας, τις οποίες ελέγχει μερικώς, εάν λάμβανε πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτίμησαν πως αυτό συνιστά «μικρή πρόοδο» σε σχέση με τα όσα είχε ζητήσει ο Πούτιν κατά τη συνάντηση του Αυγούστου στην Αλάσκα.

Ωστόσο, διπλωμάτες της Ευρώπης εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επικριτικοί: «Είναι σαν να πουλάς σε κάποιον το ίδιο του το πόδι», σχολίασε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, απορρίπτοντας κάθε ιδέα περί προόδου.

Η Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εξασφάλισε τα πυραυλικά συστήματα Tomahawk που επιδίωκε από τις ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ φάνηκε να υπαναχωρεί μετά το τηλεφώνημα με τον Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ζελένσκι, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να έθεσε ανοικτά το ενδεχόμενο «παράδοσης του Ντονέτσκ», επικαλούμενος το γεγονός ότι η περιοχή είναι κατά πλειοψηφία ρωσόφωνη — επιχείρημα που χρησιμοποιεί συχνά το Κρεμλίνο και απορρίπτουν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι ως φιλορωσική προπαγάνδα.

Η προετοιμασία της επόμενης συνόδου Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με το Κίεβο να καλωσορίζει την πρωτοβουλία για ανακωχή στα σημερινά μέτωπα. Ο στόχος είναι μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία, με εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας.

Η Ουκρανία μπαίνει σε νέο δύσκολο χειμώνα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ενεργειακές υποδομές – τακτική που πλέον εφαρμόζει και το Κίεβο.

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση αν ο Πούτιν προσπαθεί απλώς να κερδίσει χρόνο, είπε πως δεν ανησυχεί:«Έχω αντιμετωπίσει τους καλύτερους όλου του κόσμου και τα κατάφερα. Αν πάρει λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Νομίζω πως είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα».

Η Αυστρία απέσυρε το βέτο της κατά των νέων κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας

Η Αυστρία αποφάσισε να αποσύρει το βέτο της στο δέκατο ένατο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, σηματοδοτώντας μια μετατόπιση από την προηγούμενη θέση της και ανοίγοντας το δρόμο για την πιθανή έγκριση των μέτρων ενόψει της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα.

Το αδιέξοδο συνδέθηκε με το αίτημα της Βιέννης να ξεπαγώσει ορισμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση της αυστριακής τράπεζας Raiffeisen Bank International, η οποία έχει πληγεί από τις αντικυρώσεις της Μόσχας. «Η Αυστρία υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη πίεση στη Ρωσία και θα εγκρίνει το πακέτο τη Δευτέρα», επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων στους ενεργειακούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της πώλησης ρωσικού LNG από την 1η Ιανουαρίου 2027, ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προταθεί. Η Σλοβακία έχει επίσης εκφράσει επιφυλάξεις, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για λύσεις για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της και να διασφαλίσει ομόφωνη συναίνεση μεταξύ των Είκοσι επτά.

