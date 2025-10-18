Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για Tomahawk και το «χαστούκι» σε ΕΕ - «Νομίζω τελειώσαμε»

Στην τρίτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο το 2025, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφυγε εμφανώς απογοητευμένος από τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε τεταμένη και δύσκολη ατμόσφαιρα, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «σκληρός», δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προμηθεύσει τόμαχοκ στην Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν.

Το Axios περιγράφει τις λεπτομέρειες του παρασκηνίου της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι. Η συνάντηση έληξε απότομα μετά από δυόμισι ώρες. «Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ας δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην επερχόμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο «θα αποτελούσε κλιμάκωση και, επιπλέον, τους χρειαζόμαστε για την άμυνά μας».

Αυτο το κλίμα αποτυπώνεται και στις συνομιλίες των δύο ηγετών που αποκαλύπτουν το CNN και το Axios με βάση πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ζελένσκι «ήλπιζε να φύγει από την Ουάσινγκτον με δεσμεύσεις για νέα όπλα για την Ουκρανία, αλλά βρήκε τον Τραμπ σε εντελώς διαφορετική ψυχική κατάσταση την επόμενη μέρα από την μακρά τηλεφωνική κλήση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν».

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι η διπλωματία και ότι η προμήθεια Tomahawk θα μπορούσε να βλάψει τον διάλογο με τον Πούτιν, όπως τόνισε το ίδιο το Κρεμλίνο.

Μία από τις πηγές που πήρε συνέντευξη από το Axios περιέγραψε τη συνάντηση ως «όχι εύκολη», ενώ μια άλλη δήλωσε απερίφραστα ότι «πήγε άσχημα». «Κανείς δεν φώναξε, αλλά ο Τραμπ ήταν σκληρός», δήλωσε η πρώτη πηγή.

Ο Τραμπ έκανε αρκετές έντονες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης και κατά καιρούς έγινε λίγο συναισθηματικός.

WSJ: «Ο Τραμπ θα έπρεπε να δώσει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο»

Η Συντακτική Επιτροπή της Wall Street Journal προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία. «Δώστε στην Ουκρανία τους Tomahawk, κύριε πρόεδρε», είναι ο τίτλος άρθρου γνώμης που δημοσιεύθηκε σήμερα από την αμερικανική εφημερίδα.

«Οι πύραυλοι κρουζ μεγάλου βεληνεκούς θα μπορούσαν να αποτελέσουν δύναμη για την ειρήνη, διαταράσσοντας την ικανότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν να διεξάγει τον εξαντλητικό του πόλεμο», αναφέρει το άρθρο. Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδεχόμενος τον Βολοντίμιρ Ζελέζνικι στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «η ελπίδα είναι ότι οι Tomahawk δεν θα χρειαστούν» και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους «χρειάζονται» και δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αυτούς.

Γιατί η Βουδαπέστη;

«Από χθες, πολλοί σε όλο τον κόσμο αναρωτιούνται και κάνουν εικασίες για το γιατί επιλέχθηκε η Ουγγαρία ως ο τόπος συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η απάντηση είναι απλή: είμαστε οι μόνοι που έχουν απομείνει στην Ευρώπη και βαδίζουν ακόμα στο μονοπάτι της ειρήνης».

Ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης, Ζόλταν Κόβατς, έγραψε στο X.

«Ποτέ δεν έχουμε κάνει κήρυγμα σε κανέναν, ούτε όταν ήταν στην κυβέρνηση ούτε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Ποτέ δεν έχουμε κλείσει τους διαύλους διαλόγου. Είναι δύσκολο να πείσεις κάποιον για κάτι αν αρνηθείς να του μιλήσεις. Και, το πιο σημαντικό, εδώ και χρόνια υποστηρίζουμε σταθερά και σταθερά την υπόθεση της ειρήνης. Συνεργασία αντί για αντιπαράθεση, αμοιβαίος σεβασμός αντί για στιγματισμό: αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη», πρόσθεσε.

«Σήμερα, η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου υπάρχει πραγματική πιθανότητα οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας να οδηγήσουν τελικά στην ειρήνη και όπου ίσως μπορούν ακόμη να εξεταστούν οι ευρωπαϊκές προοπτικές. Οι Βρυξέλλες μπορεί να έχουν απομονωθεί, αλλά εμείς συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε», κατέληξε.

Ζελένσκι: «Ο Τραμπ δεν είπε «ναι» στους πυραύλους Tomahawk για την Ουκρανία»

«Είναι καλό που ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ δεν είπε "όχι", αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πει "ναι"». Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το δήλωσε αυτό στο NBC, αναφερόμενος στην πιθανότητα παραλαβής αμερικανικών πυραύλων κρουζ για να χτυπήσουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Ελπίζει να λάβει αυτά τα όπλα, τους διάσημους πυραύλους Tomahawk; «Είμαι ρεαλιστής», απάντησε απλώς ο Ζελένσκι.

Ζελένσκι: «Το πιο δύσκολο ζήτημα κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων θα είναι το εδαφικό»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το πιο δύσκολο ζήτημα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα είναι το εδαφικό, αλλά η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός πρέπει να προηγηθεί. Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο ουκρανικός τύπος ανέφερε περαιτέρω δηλώσεις του Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

«Η θέση μας είναι ότι πρώτα απ 'όλα, χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός, επομένως πρέπει να καθίσουμε, να μιλήσουμε και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πρώτο βήμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το Ukrinform. Ο Τραμπ, είπε, κατανοεί αυτή την προσέγγιση. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος κατανοεί ότι το πιο δύσκολο ζήτημα σε κάθε είδους διαπραγμάτευση, σε οποιαδήποτε μορφή, θα είναι το εδαφικό», τόνισε ο Ζελένσκι.

ΕΕ: «Οι χώρες μπορούν να εγκρίνουν αεροπορικό διάδρομο για τον Πούτιν»

«Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν μεμονωμένες εξαιρέσεις από το κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου» κατά της Ρωσίας: εναπόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις να «εγκρίνουν τέτοιες εξαιρέσεις». Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε, εξηγώντας ότι καθένα από τα Είκοσι Επτά μπορεί να αποφασίσει να ανοίξει έναν αεροπορικό διάδρομο για να επιτρέψει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να προσγειωθεί στην Ουγγαρία για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ταξιδιωτική απαγόρευση της ΕΕ δεν ισχύει για τον Τσάρο, αλλά, διευκρινίζεται, ο αποκλεισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου κατά των ρωσικών αεροσκαφών «παραμένει τυπικά σε ισχύ».

Θα μετάσχει στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 23 Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσκλήθηκε, όπως συνήθως, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Ένας εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε την είδηση, διευκρινίζοντας ότι οι λεπτομέρειες της συμμετοχής του θα οριστικοποιηθούν από το Κίεβο τις επόμενες ώρες.

Μερτς: «Τώρα χρειαζόμαστε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τους Ευρωπαίους εταίρους έτοιμους να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα»

«Η Ουκρανία χρειάζεται τώρα ένα ειρηνευτικό σχέδιο». Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το δήλωσε αυτό σε ανακοίνωσή του μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και οι θεσμοί της ΕΕ Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Μετά τη συνομιλία μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ, ο Μερτς και οι Ευρωπαίοι εταίροι του «χαιρέτησαν τη διατλαντική συνεργασία» και επανέλαβαν «τον επείγοντα χαρακτήρα μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», δεσμευόμενοι να επεκτείνουν την υποστήριξη προς το Κίεβο και να «αυξήσουν την πίεση» στη Μόσχα.

ΜΜΕ: «Ο Στάρμερ προτείνει ένα ειρηνευτικό σχέδιο τύπου Γάζας»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρότεινε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για μια ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία, βασισμένη στο σχέδιο 20 σημείων για τη Λωρίδα της Γάζας. Καλά ενημερωμένες πηγές δήλωσαν στο Axios ότι ο Στάρμερ το πρότεινε αυτό κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Ταυτόχρονα, αναφέρει επίσης το Axios, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πρότεινε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων συμβούλων εθνικής ασφάλειας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σάντσες: «Όχι στα διπλά μέτρα και σταθμά στην Ουκρανία και τη Γάζα»

«Οι σοσιαλιστές δεν αποδέχονται διπλά μέτρα και σταθμά. Όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία στην Ουκρανία όπως και στη Γάζα», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στην ομιλία του στο Συνέδριο του PES, που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Άμστερνταμ.

Γιατί η Σύνοδος Κορυφής της Βουδαπέστης είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο της Ουκρανίας (και της Ευρώπης)

Στην Ουγγαρία, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά απομονωμένη, θα συγκεντρωθούν: Τραμπ, Πούτιν και Όρμπαν. Και ο «μηχανισμός γιο-γιο» του προέδρου των ΗΠΑ θα τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Η επιλογή της ουγγρικής πρωτεύουσας ως τόπου συνάντησης κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρείται ένα «χαστούκι» για την Ουκρανία και την ΕΕ. Ακριβώς στην πόλη του Δούναβη, το 1994, υπογράφηκε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, με το οποίο το Κίεβο, έχοντας ανακτήσει την ανεξαρτησία του τρία χρόνια νωρίτερα, απαρνήθηκε τις ατομικές του βόμβες (1.900 κεφαλές, το ένα τρίτο ολόκληρου του σοβιετικού πυρηνικού οπλοστασίου) με αντάλλαγμα εγγυήσεις για τη ρωσική κυριαρχία, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας corriere.

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου, ο οποίος πρόδωσε αυτή την επίσημη υπόσχεση εξαπολύοντας την εισβολή του 2022, επιστρέφει τώρα δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον πρόθυμο οικοδεσπότη, Βίκτορ Όρμπαν, να χαίρεται να τους στρώνει το κόκκινο χαλί.

Αλλά ακόμη και στην ανακοίνωσή της και μόνο, η ουγγρική συνάντηση έχει ένα άλλο νόημα, ακόμη πιο σοβαρό και ενδεχομένως γεμάτο συνέπειες. Είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο της Ευρώπης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει τον υπαρξιακό αγώνα του ουκρανικού λαού και τώρα βρίσκεται για άλλη μια φορά στο περιθώριο μετά το σύντομο διάλειμμα που ακολούθησε τη σύνοδο κορυφής του Άνκορατζ στην Αλάσκα.

Στο Κάστρο της Βούδας, στην πραγματικότητα, θα συναντηθούν τρία πρόσωπα των παγκόσμιων ομοϊδεατών: ο Πουτινισμός, ο Τραμπισμός και η προτεραιότητα στην κυριαρχία των κρατών-μελών έναντι του οικοδομήματος της ΕΕ. Προσφέροντας στον Όρμπαν τη σκηνή για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής,ο Τραμπ τον ανταμείβει για την αφοσίωσή του.

Απέναντι στον Ρώσο ηγέτη, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου επαναλαμβάνει τον μηχανισμό γιο-γιο , που τον βλέπει κάθε φορά να απειλεί με κυρώσεις στη Μόσχα και παραδόσεις όπλων στο Κίεβο, με τελευταία την πυραύλους Tomahaw , μόνο και μόνο για να τα πάρει όλα πίσω δωρεάν μετά από ένα «παραγωγικό» τηλεφώνημα.

Διαβάστε επίσης