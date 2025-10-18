Ανάλυση CNN: Η νέα τακτική Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα στην Ουκρανία - Το «παιχνίδι» του Πούτιν

Η σχέση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αναμφισβήτητα βελτιωθεί, αν και το πραγματικό έπαθλο που επιδιώκει το Κίεβο μοιάζει, προς το παρόν, εκτός της εμβέλειάς του.

Έπειτα από εννέα μήνες εξαιρετικών διπλωματικών ακροβασιών, ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά να δώσει στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, άλλη μια ευκαιρία να τον πείσει, αντί να προχωρήσει σε ξεκάθαρη στρατιωτική κλιμάκωση.

Παρ' όλα αυτά, μέσα στις κολακείες και την πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι κοντά, υπήρξαν και ορισμένα θετικά μηνύματα για την Ουκρανία. Λίγο μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος αξίωσε άμεση εκεχειρία, με βάση τις τρέχουσες γραμμές μάχης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε μια άμεση απαίτηση προς τις δύο εμπόλεμες πλευρές, λίγο αφότου ολοκλήρωσε τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, την οποία χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα». Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε τη θέση του για τον τερματισμό του πολέμου. «Του είπα, όπως ακριβώς πρότεινα έντονα και στον πρόεδρο της Ρωσίας, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η σφαγή και να κάνουν μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!», έγραψε ο Τραμπ.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων: «Έχει χυθεί αρκετό αίμα. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».

Η «απειλή» των Tomahawk

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τις φονικές δυνατότητες των πυραύλων Tomahawk, την προμήθεια των οποίων χαρακτήρισε ως τον κύριο λόγο της συνάντησής του με τον Ζελένσκι. «Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ», είπε, προσθέτοντας: «Οι Tomahawk είναι πολύ επικίνδυνοι... Θα μπορούσε να σημαίνει κλιμάκωση – πολλά άσχημα πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν». Και πρόσθεσε: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να σκεφτόμαστε τους Tomahawk. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό».

Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ πιθανότατα απέχει ακόμα πολύ από τη συμφωνία που ονόμασε «Νούμερο 9». Ωστόσο, η νέα του προσέγγιση – να απειλεί με πραγματική στρατιωτική κλιμάκωση μέσω αμερικανικής τεχνολογίας, η οποία θα αγοραστεί από Ευρωπαίους συμμάχους και θα παρασχεθεί στην Ουκρανία – ίσως με τον καιρό φέρει πιο κοντά τη συμφωνία που, όπως λέει, ο Πούτιν επιθυμεί.

Η απειλή έχει τόσο ψυχολογικό όσο και στρατιωτικό βάρος. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν το απόθεμα για να παρέχουν τους «χιλιάδες» Tomahawk στο Κίεβο. Πρόκειται για πυραύλους με τεράστιο κόστος 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά τεμάχιο, που εκτοξεύονται συνήθως από τη θάλασσα και η εμβέλειά τους δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από τα drones που χρησιμοποιεί ήδη η Ουκρανία.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ

Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι ο Τραμπ δεν φοβάται πλέον να παραδεχτεί ότι ο Πούτιν ενδέχεται να τον «κοροϊδεύει». Ωστόσο, προσέθεσε: «Με έχουν κοροϊδέψει οι καλύτεροι καθ’ όλη μου τη ζωή και αντεπεξήλθα πολύ καλά». Η επικείμενη σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν έχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά αποτελεί μία ακόμα ευκαιρία για το Κρεμλίνο να κερδίσει χρόνο. Ωστόσο, ο Πούτιν θα συναντήσει έναν Αμερικανό πρόεδρο ίσως σοφότερο ως προς τα λάθη του στη διαχείριση της Μόσχας, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να έχει ακούσει τις συμβουλές των Ευρωπαίων συμμάχων, ότι δηλαδή ο Πούτιν αντιδρά πιο καθαρά στη δύναμη.

Η ουκρανική αντίσταση έχει, για άλλη μια φορά, διαψεύσει τις προσδοκίες. Η πολυδιαφημισμένη ρωσική θερινή επίθεση απέτυχε παταγωδώς να καταλάβει οποιαδήποτε σημαντική πόλη στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις απώλειες και τις προκλήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, βασικές θέσεις του Κιέβου, όπως το Ποκρόβσκ, το Κουπιάνσκ και η Κονσταντινίβκα, άντεξαν.

Η Ουκρανία είδε την Ευρώπη να καλύπτει το κενό που άφησε η Αμερική, για να δει στη συνέχεια τον ίδιο τον Λευκό Οίκο να της προσφέρει τους καλύτερους πυραύλους του.

Ενώ ο Πούτιν βασίζεται σε μια στρατιωτική νίκη για να διατηρήσει τη βάση υποστήριξής του, οι συνεχείς αποτυχίες του να πετύχει μια σημαντική στρατιωτική διάσπαση, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις, θέτουν το κρίσιμο ερώτημα: «Ποια είναι η επόμενη κίνησή του;»

*Με πληροφορίες από CNN

