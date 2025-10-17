Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Τα 6 σημεία-κλειδιά των συνομιλιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τις δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους, στις 17 Οκτωβρίου 2025 στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους πριν από το διμερές γεύμα τους στον Λευκό Οίκο, στο οποίο αναμένεται να συζητήσουν το αίτημα της Ουκρανίας για την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk.

Ακολουθεί μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης:

1. Δισταγμοί Τραμπ για τους Tomahawk

Ο Τραμπ έδειξε διστακτικότητα όσον αφορά την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Δήλωσε: «Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι... ότι δεν είναι εύκολο για εμάς να σας δώσουμε τεράστιες ποσότητες αυτών των πολύ ισχυρών όπλων. Ελπίζουμε ότι δεν θα τα χρειαστούν. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τα Tomahawk».

2. «Υψίστης σημασίας» οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο

Ο Ζελένσκι τόνισε τη σημασία του ΝΑΤΟ και των εγγυήσεων ασφάλειας ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. «Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Δεύτερον, χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός... Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με οποιαδήποτε μορφή», είπε, προσθέτοντας: «Το ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς... Αλλά το πιο σημαντικό... για τους ανθρώπους στην Ουκρανία, που δέχονται καθημερινές επιθέσεις, είναι να έχουν πραγματικές και ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας».

3. Πρωτοβουλία Μελάνια Τραμπ για τα εκτοπισμένα παιδιά

Ο Τραμπ είπε ότι η πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να βοηθήσει στην επιστροφή των εκτοπισμένων ουκρανικών παιδιών στον πόλεμο ήταν δική της απόφαση. «Ήθελε να το κάνει. Αισθανόταν πολύ έντονα για τα παιδιά. Και έκανε πραγματικά καλή δουλειά», είπε ο Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, η πρώτη κυρία ανακοίνωσε την επιστροφή των παιδιών μετά από μια «ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας» που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

4. Ο «πρόεδρος-διαμεσολαβητής»

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον εαυτό του «πρόεδρο-διαμεσολαβητή», προσθέτοντας: «Μου αρέσει να επιλύω πολέμους». Μιλώντας για τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες σε όλο τον κόσμο για τον τερματισμό ένοπλων συρράξεων, είπε: «Αυτή είναι η ένατη. Εντάξει, αυτή θα είναι η ένατη για μένα. Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής... Δεν πήρα το Νόμπελ... οπότε δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Με νοιάζει μόνο να σώζω ζωές. Αλλά αυτή θα είναι η ένατη σύρραξη».

5. «Πολύ πιθανό» ο Τραμπ να βάλει τέλος στον πόλεμο, πιστεύει ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ έχει «μεγάλες πιθανότητες να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο». Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε πραγματικά στον κόσμο ότι μπορεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και γι' αυτό ελπίζω ότι θα το κάνει και θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για την Ουκρανία... Ελπίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα τα καταφέρει».

6. «Θα κάνουμε την κατάσταση άνετη για όλους»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη «εχθρότητα» μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν. «Αυτοί οι δύο ηγέτες δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον και θέλουμε να κάνουμε την κατάσταση άνετη για όλους. Έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα εμπλακούμε και οι τρεις, αλλά μπορεί να είναι ξεχωριστά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης