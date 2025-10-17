Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ ανταλλαγή ουκρανικών drones με Tomahawk

Βασικό θέμα στη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, που είναι σε εξέλιξη, αποτελεί (και) η πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε αρχικά ότι «αυτός είναι ένας τεχνολογικός πόλεμος» και πως χρειάζεται drones και άλλους πυραύλους, εκτός από τους Tomahawk.

Συμπλήρωσε ότι θέλει να συνεργαστεί με τον Τραμπ για να εξασφαλίσει τη βοήθεια που χρειάζεται η Ουκρανία και να ενισχύσει την αμερικανική παραγωγή. Ο Ζελένσκι ερωτήθη αν προτείνει κάποιο είδος εμπορικής συναλλαγής ή ανταλλαγής.

Απαντά θετικά –«έχουμε μία μεγάλη πρόταση με τα drones μας»– κάτι που προκαλεί χαμόγελα και νεύματα από τον Τραμπ, ο οποίος σημειώνει ότι θα ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο. «Κάνουν πολύ καλά drones», σχολιάζει.

Όμως, ο Τραμπ προσθέτει ότι έχει επίσης την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πλήρως εφοδιασμένες» με τα απαραίτητα όπλα. «Έτσι, θα μιλήσουμε για τους Tomahawk. Θα προτιμούσαμε να ολοκληρωθεί ο πόλεμος», τόνισε.