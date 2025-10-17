LIVEBLOG - Στο Λευκό Οίκο ξανά ο Ζελένσκι - Τραμπ: Και ο Πούτιν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την προηγούμενη συνάντησή τους

Μετά την συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά πως φαίνεται θέσει στόχο και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο χθες συνομίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφωνώντας για νέα συνάντηση στην Ουγγαρία σε δύο εβδομάδες, και σήμερα υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται ήδη από χθες στην αμερικανική πρωτεύουσα και είχε επαφές με εκπροσώπους εταιρειών άμυνας και ενέργειας.

Ο Τραμπ θα συζητήσει με τον Ζελένσκι την πιθανότητα συνάντησης με τον Πούτιν σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ στο CBS News.

Η μεταφορά πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα τεθεί επίσης επί τάπητος αν και φαινομενικά έχει ανασταλεί. Αντ' αυτού, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να συζητήσει τη μεταφορά συστημάτων αεράμυνας και τη δημιουργία κοινοπραξιών.

Τα δύο σενάρια για λήξη των εχθροπραξιών

Μια πραγματική πρόοδος σε μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να συμβεί μόνο σε δύο σενάρια.



Το πρώτο είναι εάν ο Πούτιν εγκαταλείψει τους όρους του, οι οποίοι κρίθηκαν απαράδεκτοι από το Κίεβο, και συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής (σε αντάλλαγμα για ορισμένα βήματα και παραχωρήσεις από τον Τραμπ και τις ΗΠΑ).



Το δεύτερο είναι εάν ο Τραμπ συμφωνήσει τόσο με τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου πιέζοντας και τον Ζελένσκι.

