Πούτιν σε Τραμπ: «Οι Tomahawk θα βλάψουν τις προσπάθειες για ειρήνη»

Ο Τραμπ και ο Πούτιν κατά τη Σύνοδο Κορυδής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τις δηλώσεις Τραμπ την Πέμπτη (16/10) για την διεξαγωγή νέας συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομόλογού του στη Βουδαπέστη.

Εκπρόσωποι της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα ξεκινήσουν αμέσως τις προετοιμασίες για τη νέα συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το πρακτορείο Reuters. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, στις 15 Αυγούστου 2025, αλλά η κινητικότητα από την τότε σύνοδο κορύφης δεν απέδωσε χειροπιαστά αποτελέσματα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι πρόεδροι συζήτησαν την πιθανότητα διεξαγωγής μιας ακόμη συνάντησης αυτοπροσώπως. Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή. Συμφωνήθηκε ότι οι εκπρόσωποι των δύο χωρών θα ξεκινήσουν αμέσως την προετοιμασία για μια σύνοδο κορυφής, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, στη Βουδαπέστη», δήλωσε ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Πούτιν: Οι Tomahawk θα βλάψουν τις προσπάθειες για την ειρήνη

Για σημαντικό μέρος της πολύωρης συζήτησης των δύο προέδρων στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πύραυλοι Tomahawk, και το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να δώσει πρόσβαση στο Κίεβο σε αυτά τα όπλα.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα βλάψει την ειρηνευτική διαδικασία και θα ζημιώσει τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ρωσίας, ανέφερε ο Ουσάκοφ.

Συνομιλία Ρούμπιο και Λαβρόφ τις επόμενες ημέρες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα συνομιλήσουν τις επόμενες ημέρες για να προετοιμάσουν τη νέα Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουσάκοφ. .

Ο αξιωματούχος Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι ο χρόνος της Συνόδου Κορυφής θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών.

Ο Ουσάκοφ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για δημοσιογράφους σχετικά με τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, την όγδοη φέτος, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μόσχας.

Είπε ότι ο Τραμπ πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής και ότι ο Πούτιν συμφώνησε αμέσως.

Συνομιλούσαν για περισσότερες από δύο ώρες

Κατά τη σημερινή τους τηλεφωνική επικοινωνία, που διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, χωρίς να δώσουν συγκεκριμένη ημερομηνία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο τελευταίος διαβεβαίωσε επίσης ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους.

Οι δύο ηγέτες είχαν «καλή και παραγωγική» συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τις διμερείς σχέσεις, με έμφαση τις εμπορικές, και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, «για να αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», όπως έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ειδικότερα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συγκληθεί συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων την επόμενη εβδομάδα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στη νέα απευθείας συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη. Οι διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο θα ξεκινήσουν με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Η τοποθεσία της συνάντησης αυτής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Κατά τη συνάντηση στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει ώθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να φέρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεσμεύθηκε να καθίσει μαζί του για περαιτέρω συνομιλίες».

Οπως πρόσθεσε, «ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για τη συμμετοχή της σε προγράμματα που αφορούν τα παιδιά».

Σημειώνεται πως η σημερινή συνομιλία τους είναι η μακρύτερη από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου και πραγματοποιήθηκε παραμονή της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να πιέσει για την παράδοση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι σκόπευε να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο πριν λάβει απόφαση επί του θέματος.

Οι αμερικανικοί αυτοί πύραυλοι θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η παράδοση αυτών των όπλων στο Κίεβο θα αποτελούσε «κλιμάκωση» κατά την άποψή της.

Σε μια εποχή που η Ρωσία αυξάνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, οι Tomahawk θα είναι το «κύριο θέμα» της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, δήλωσε στο AFP την Πέμπτη ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμίτριεφ: «Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν ήταν θετική και παραγωγική, καθορίζοντας με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Όρμπαν: «Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν είναι σπουδαία νέα, είμαστε έτοιμοι»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία μόλις ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ως «μεγάλα νέα για όλους τους ειρηνικούς λαούς στον κόσμο». «Είμαστε έτοιμοι!», πρόσθεσε ο Όρμπαν.

«Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στην επίτευξη εκεχειρίας»

Μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε βέβαιος ότι «η επιτυχία στη Μέση Ανατολή», δηλαδή η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, «θα μας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Ο Πούτιν με συνεχάρη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

«Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα συμβάλει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth, αναφέροντας ότι «ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία Μελάνια για τη δέσμευσή της στα παιδιά. Έδειξε μεγάλη εκτίμηση και είπε ότι θα συνεχίσει να το κάνει».

Επιπλέον, «περάσαμε επίσης πολύ χρόνο μιλώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μόλις τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία».

