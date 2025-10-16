Απειλή Τραμπ: Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να τους σκοτώσουμε
Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς να σταματήσει τις δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας
Σκληρό μήνυμα κατά της Χαμάς ανήρτησε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (16/10), αναφέροντας ότι αν η οργάνωση συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εισβάλουμε και να τους σκοτώσουμε».
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκστρατεία βίας στη Γάζα που έχει ξεκινήσει η οργάνωση από την έναρξη της εκεχειρίας «δεν ήταν μέρος της συμφωνίας».
