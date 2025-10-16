Η σκιά του Σινουάρ πάνω από τη Χαμάς έναν χρόνο μετά - Νέα φωτογραφία από την «τυχαία απώλειά» του

Η Χαμάς έναν χρόνο μετά τον «τυχαίο» θάνατο του Γιαχία Σινουάρ αναζητά ακόμα τον διάδοχό του και νέο ηγέτης της, με τις εξελίξεις ωστόσο να έχουν φύγει από τον έλεγχό της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Associated Press
Στις 16 Οκτωβρίου 2024, μία ισραηλινή επιδρομή στη Ράφα, καθόρισε τις μετέπειτα εξελίξεις στη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς, και άφησε την παλαιστινιακή οργάνωση ακέφαλη.

Ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς και ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος για το Ισραήλ, καθώς ήταν ο αρχιτέκτονα της σφαγής 7ης Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκε σε μια απροσδόκητη ανταλλαγή πυρών.

Σύμφωνα με αναφορές του IDF, ανακαλύφθηκε από στρατιώτες της Ταξιαρχίας Bislamach κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας ρουτίνας στη γειτονιά Tel al-Sultan της Ράφα.

Μόνο μετά τις συμπλοκές αναγνωρίστηκε, μέσω DNA και οδοντιατρικών αρχείων, ως τον ασύλληπτο αρχηγό της Χαμάς.

Με αφορμή την πρόσφατη δεύτερη επέτειο της σφαγής, αλλά και τη σημερινή του θανάτου του Σινουάρ, ο Ισραηλινός Στρατός δημοσιεύει μια νέα εικόνα που δείχνει ανώτερους διοικητές να στέκονται πάνω από το σώμα του ηγέτη της Χαμάς.

Η εικόνα δείχνει τον πρώην αρχηγό της Νότιας Διοίκησης, υποστράτηγο Yaron Finkelman, τον πρώην αρχηγό της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, υποστράτηγο Oded Basiuk, και τον αρχηγό της Μεραρχίας της Γάζας, ταξίαρχο Barak Hiram, να στέκονται πάνω από το σώμα του Sinwar στις 17 Οκτωβρίου 2024, μια ημέρα μετά τη δολοφονία του.

Προσοχή

sinouar-neo.jpg

Ο τρόπος του θανάτου του, όχι μια επακριβώς σχεδιασμένη δολοφονία, αλλά μια φαινομενικά τυχαία απώλεια στο πεδίο της μάχης, υπογράμμισε τη χαοτική και παρατεταμένη φύση του πολέμου που είχε θέσει σε κίνηση.

Οι τελευταίες αναφερόμενες στιγμές του, που καταγράφηκαν από ισραηλινό drone, τον έδειχναν τραυματισμένο, να προσπαθεί να χτυπήσει το drone στον αέρα με ένα ραβδί.

Ένα χρόνο μετά, η Χαμάς παραμένει ακέφαλη, τα φίλα προσκείμενα αραβικά μέσα, αναφέρονται με ύμνους αποδίδοντες μυθικές διαστάσεις στον Σινουάρ, αλλά η οργάνωση εξακολουθεί να αναζητά τον διάδοχό του, σε μία περίοδο που όλα φαίνονται να έχουν καταλήξει, κλείνοντας έναν κύκλο, αλλά ίσως ανοίγοντας έναν νέο, μετά την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η Χαμάς για την πρώτη επέτειο θανάτου του Σινουάρ

"Στην πρώτη επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του ηρωικού μάρτυρα ηγέτη Yahya Sinwar (Abu Ibrahim): Η φλόγα της πλημμύρας δεν θα σβήσει και το αίμα των μαρτυρικών ηγετών ενισχύει το μονοπάτι της αντίστασης για τις επόμενες γενιές. Δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε την προσέγγισή τους και να παραμείνουμε πιστοί στις θυσίες τους και στο μονοπάτι τους μέχρι την απελευθέρωση της γης και των ιερών τόπων" αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο Σινουάρ, ο οποίος απελευθερώθηκε από τις ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Γκιλάντ Σαλίτ το 2011, αφού εξέτισε 22 χρόνια, θεωρούνταν από πολλούς ως ριζοσπάστης πραγματιστής που αφιέρωσε τη ζωή του στην καταστροφή του Ισραήλ.

Ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσαν ότι η δολοφονία "ξεκαθάρισε τον λογαριασμό" και έδωσε ώθηση στην πολεμική προσπάθεια, η σύγκρουση συνεχίστηκε.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι, ενώ η επιχειρησιακή ευφυΐα του Σινουάρ και ο σιδερένιος έλεγχος της Λωρίδας της Γάζας είναι αναντικατάστατα βραχυπρόθεσμα, ο θάνατός του δεν έχει εξαλείψει την ιδεολογία της Χαμάς ή τις στρατιωτικές δυνατότητές της.

