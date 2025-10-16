Γάζα: Σύννεφα στην ειρηνευτική συμφωνία - Τι θα γίνει με τις σορούς των νεκρών ομήρων

Οι ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει τους ισχυρισμούς ότι η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μη επιστρέφοντας όλα τα πτώματα των νεκρών ομήρων. Μόνο 9 από τους 28 νεκρούς ομήρους έχουν επιστραφεί, με τη Χαμάς να λέει ότι χρειάζεται χρόνο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ανακτήσει τις υπόλοιπες σορούς από τα ερείπια της Γάζας.

Οι δύο τελευταίες σοροί που επιστράφηκαν την Τετάρτη ανήκουν στους Inbar Hayman και Muhammad al-Atresh, δήλωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Η διαμάχη για την επιστροφή των νεκρών ομήρων οδήγησε το Ισραήλ να περιορίσει τις υποσχεθείσες προμήθειες βοήθειας στη Γάζα, σύμβουλοι της κυβέρνησης Τραμπ ωστόσο δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και την οικοδόμηση μιας νέας μεταβατικής κυβέρνησης.

Σε μια ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, οι σύμβουλοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν πιστεύει μέχρι στιγμής ότι η Χαμάς είχε παραβιάσει τη συμφωνία μη ανακτώντας περισσότερα λείψανα. Οι σύμβουλοι υποστήριξαν ότι η Χαμάς ενήργησε καλή τη πίστει επιστρέφοντας όλους τους ζωντανούς ομήρους και συνεργαζόταν με διάφορες πλευρές για να βρει και να επιστρέψει τα λείψανα των άλλων.

Φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Χαν Γιούνις, εν μέσω της εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Ramadan Abed

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία, και οτι επέστρεψε όλα τα σώματα των ομήρων που μπόρεσε να προσεγγίσει. Ένας ανώτερος Αμερικανός σύμβουλος δήλωσε ότι η ανάκτηση όλων των σορών θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες λόγω του επιπέδου καταστροφής στη Γάζα.

Είπε ότι μπορεί να προσφερθούν ανταμοιβές για τους πολίτες της Γάζας που έδωσαν πληροφορίες και ότι Τούρκοι εμπειρογνώμονες αναμένεται να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιβεβαιώνοντας την επιστροφή δύο ακόμη νεκρών ομήρων την Πέμπτη, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είπαν ότι η Hayman ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο φεστιβάλ Nova. Η σορός της μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο λοχίας Maj al-Atresh, ο οποίος ήταν 39 ετών, έπεσε σε μάχη την ίδια ημέρα, ανέφερε ο IDF. «Η Χαμάς υποχρεούται να εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για να επιστρέψει όλους τους ομήρους στις οικογένειές τους και σε μια αξιοπρεπή ταφή», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ανέφερε: «Οι οικογένειες των ομήρων και όσων απελευθερώθηκαν αγκαλιάζουν τις οικογένειες της Hayman και του al-Atresh, των οποίων οι αγαπημένοι επέστρεψαν χθες σπίτι για την πρέπουσα ταφή στο Ισραήλ. «Παράλληλα με τη θλίψη και την κατανόηση ότι οι καρδιές τους δεν θα είναι ποτέ πλήρεις, ας είναι οι αναμνήσεις τους ευλογία και ας φέρουν κάποια παρηγοριά στις οικογένειες που ζουν με αγωνιώδη αβεβαιότητα για πάνω από δύο χρόνια. «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψουν και οι 19 όμηροι σπίτι τους».

Η Χαμάς υποχρεούται να επιστρέψει και τους 28 νεκρούς ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Ωστόσο, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «οι υπόλοιπες σοροί απαιτούν σημαντικές προσπάθειες και εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αναζήτηση και την ανάκτησή τους, και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να κλείσουμε αυτό το αρχείο». Νωρίτερα, το Ισραήλ δήλωσε ότι «δεν θα συμβιβαστεί» στις επιστροφές ομήρων, λέγοντας ότι «η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να προετοιμάσουν ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για την ήττα της Χαμάς στη Γάζα σε περίπτωση αναζωπύρωσης του πολέμου. Μετά από συνάντηση με ανώτερους στρατηγούς την Τετάρτη, ο Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι ο στρατός πρέπει να είναι έτοιμος να δράσει εάν η Χαμάς αρνηθεί να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο.

Οι τελευταίοι επαναπατρισμοί σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ένα από τα τέσσερα πτώματα που επέστρεψε η Χαμάς την Τρίτη δεν ανήκε σε αγνοούμενπ όμηρο. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, προέτρεψε το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως όλα τα συνοριακά περάσματα προς τη Γάζα για ανθρωπιστική βοήθεια, όπως απαιτείται στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

Πλήθος έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις για την υποδοχή των Παλαιστινίων κρατούμενων και φυλακισμένων ως μέρος της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Stringer

Σε μια ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει «να καταβάλει έντονες προσπάθειες για να επιστρέψει όλα τα πτώματα των νεκρών ομήρων. Όπως έχει συμφωνήσει το Ισραήλ, πρέπει να επιτρέψει την τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας - χιλιάδες φορτηγά την εβδομάδα - από την οποία εξαρτώνται τόσες πολλές ζωές και στην οποία ο κόσμος έχει επιμείνει».

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ, το οποίο αποδέχτηκαν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς, προέβλεπε την ολοκλήρωση της παράδοσης και των 48 ομήρων μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Η Χαμάς επέστρεψε και τους 20 ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ενδέχεται να μην κατάφεραν να βρουν όλα τα λείψανα ομήρων πριν από την αρχική προθεσμία της Δευτέρας. Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει επιστρέψει τις σορούς 90 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα για τα λείψανα των Ισραηλινών ομήρων.

Εν τω μεταξύ, στη Γάζα, επικρατεί αυξημένη ανησυχία για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας - και οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευθεί καθώς οι Παλαιστίνιοι αποθηκεύουν τρόφιμα. Οι έμποροι και οι προμηθευτές στον θύλακα συσσωρεύουν τρόφιμα για να δημιουργήσουν ελλείψεις και να αυξήσουν τα κέρδη, φοβούμενοι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ξαναρχίσει, δήλωσαν οι κάτοικοι της περιοχής στο BBC.

«Κάθε φορά που αρχίζουμε να νιώθουμε ασφαλείς, εμφανίζονται νέες απειλές και φοβόμαστε ότι ο πόλεμος θα ξεκινήσει ξανά», λέει η μητέρα έξι παιδιών Νεβέν Αλ-Μουγκράμπι, εκτοπισμένη κάτοικος από τη Γάζα που ζει στο Χαν Γιουνίς. «Έχασα το σπίτι μου στην πόλη της Γάζας, αποφάσισα να μείνω εδώ με την οικογένειά μου επειδή δεν εμπιστεύομαι την εκεχειρία και έχουμε κουραστεί με τις διαρκείς μετακινήσεις».

Πρόσθεσε ότι μια έμπορος στην κύρια αγορά του Χαν Γιουνίς είπε ότι η ζήτηση για αλεύρι, λάδι και ζάχαρη είχε αυξηθεί μέσα σε λίγες ώρες. «Παρά την ξαφνική αύξηση των τιμών κατά περίπου 30%, οι άνθρωποι αγοράζουν σαν να μην εμπιστεύονται ότι η ηρεμία θα διαρκέσει πολύ, όλοι φοβούνται ότι η βοήθεια θα σταματήσει», λέει ο Νέβεν.

