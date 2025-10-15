Νετανιάχου: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα ξεσπάσει κόλαση»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ελπίζει σε μια ειρηνική επόμενη φάση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά σημείωσε ότι οι όροι του προέδρου Τραμπ είναι «πολύ σαφείς»: «Η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της και να αποστρατιωτικοποιηθεί, αλλιώς «θα ξεσπάσει κόλαση» διεμήνυσε, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

«Συμφωνήσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη», δήλωσε ο Νετανιάχου χθες, Τρίτη, μία ημέρα μετά τη σύντομη επίσκεψη του Τραμπ στο Τελ Αβίβ, με την οποία σηματοδότησε την πρώτη φάση του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα, δηλώνοντας ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Τώρα που οι εν ζωή όμηροι έχουν επιστρέψει, έχει έρθει η ώρα για αποστρατιωτικοποίηση και αφοπλισμό, δήλωσε ο Νετανιάχου. «Πρώτον, η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της», τόνισε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS. «Και, δεύτερον, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια όπλων μέσα στη Γάζα και δεν γίνεται λαθρεμπόριο όπλων στη Γάζα. Αυτό σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση».

Η Χαμάς έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να αφοπλιστεί. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τρίτη ότι, εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, «θα την αφοπλίσουμε». «Και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά θα αφοπλιστούν».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι άκουσε τα σχόλια του Τραμπ και, παραφράζοντάς τα, έκανε λόγο για «κόλαση που θα ξεσπάσει». «Ελπίζω να μη συμβεί αυτό», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Ελπίζω να γίνει ειρηνικά. Σίγουρα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε».