Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα – To Ισραήλ ετοιμάζει σχέδιο κατά της Χαμάς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

O Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ

Associated Press
Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε την Πέμπτη εντολή στην ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) να προετοιμάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» δράσης με στόχο την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Ο Κατς είχε νωρίτερα σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ο Κατς έδωσε εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα, εφόσον αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο (του προέδρου των ΗΠΑ) Τραμπ και κριθεί απαραίτητη η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

