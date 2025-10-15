Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: «Το Ισραήλ θα επιστρέψει στη Γάζα μόλις δώσω την εντολή»

Σχολιάζοντας την εκτέλεση από τη Χαμάς δεκάδων κατοίκων της Γάζας ο Τραμπ δήλωσε: «Αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα».

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Mark Schiefelbein
Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμππρος τη Χαμάς το βράδυ της Τετάρτης (15/10), δηλώνοντας ότι θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αν η οργάνωση δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας για τους ομήρους που υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε εκείνους τους δρόμους [της Γάζας] μόλις δώσω την εντολή», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN. «Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους διαλύσει, θα το έκανε».

Αν και αναγνωρίζει ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει τη συντριπτική πλειονότητα των 28 σορών των νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, λέει: «Η απελευθέρωση αυτών των 20 [ζωντανών] ομήρων ήταν υψίστης σημασίας».

Σχολιάζοντας την εκτέλεση από τη Χαμάς δεκάδων κατοίκων της Γάζας που φέρεται να είχαν συνεργαστεί με το Ισραήλ, ο Τραμπ λέει: «Αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα».

Η Χαμάς «μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες».

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν αυτοί που στοχεύει η Χαμάς είναι πραγματικά αθώοι πολίτες, ο Τραμπ απάντησε: «Το ερευνώ... Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και κάτι παραπάνω».

Δύο φέρετρα παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) πως ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε ότι παρέλαβε δύο φέρετρα από τη Χαμάς στη Γάζα, τα οποία φαίνεται να περιέχουν τις σορούς των δολοφονημένων ομήρων.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τα φέρετρα στις δυνάμεις του IDF μέσα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει την ταυτότητα των ομήρων που παρέδωσε.

ερυθρός-σταυρός-γάζα

Όχημα του Ερυθρού Σταυρού μεταφέρει τις σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

«Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών», δηλώνει ο στρατός.

Εκτελέσεις στη Γάζα

Την Τετάρτη (15/10) δημοσιεύθηκαν σκληρά βίντεο από την Γάζα στην οποία καταγράφονται εκτελέσεις κρατουμένων της Χαμάς σε δημόσια θέα.

Το υλικό, που αναρτήθηκε στο κανάλι Al Aqsa μέσω της πλατφόρμας Telegram, φέρεται να έχει τραβηχτεί στην πόλη της Γάζας, λίγο μετά τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε βάσει του σχεδίου Τραμπ.

Το βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού δείχνει οκτώ κρατούμενους με δεμένα χέρια και καλυμμένα μάτια, να γονατίζουν σε μια πλατεία, πριν εκτελεστούν εν ψυχρώ από ενόπλους της οργάνωσης. Το μήνυμα που συνόδευε τη δημοσίευση ανέφερε: «Η Αντίσταση εκτελεί τη θανατική ποινή σε αρκετούς συνεργάτες και εγκληματίες».

«Έπρεπε να τους συγκρατήσω»

Όσον αφορά τις προσπάθειές του να πείσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει στην εκεχειρία στη Γάζα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «έπρεπε να τους συγκρατήσω... Το συζήτησα με τον Μπίμπι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για την ευρεία διεθνή υποστήριξη που έχει λάβει το σχέδιό του για τη Γάζα. «Θέλουν να συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Τώρα που το Ιράν δεν αποτελεί πρόβλημα».

γάζα-χαμάς

Μαχητές της Χαμάς φρουρούν το σημείο καθώς οχήματα του Ερυθρού Σταυρού παραλαμβάνουν τις σορούς των ομήρων, στην πόλη της Γάζας, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

«Παραδώσαμε όλες τις σορούς στις οποίες είχαμε πρόσβαση»

Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, εξέδωσε μια σύντομη δήλωση το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στην οποία αναφέρει ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ όσον αφορά τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους στη Γάζα.

«Η αντίσταση τήρησε τα συμφωνηθέντα και παρέδωσε όλους τους ζωντανούς αιχμαλώτους που είχε υπό την κατοχή της και τα πτώματα στα οποία είχε πρόσβαση», ανέφερε.

«Όσον αφορά τα υπόλοιπα πτώματα, απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός για την αναζήτηση και την ανάκτησή τους, και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να κλείσουμε αυτό το θέμα», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από Times of Israel, Al Jazeera

