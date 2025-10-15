Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

Το Τελ Αβίβ ακυρώνει μέτρα που είχε αποφασίσει σε βάρος της Χαμάς

Newsbomb

Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, για να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων, μετέδωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (15/10) το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποφάσισε ακόμη να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

OpenAI: Ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το ChatGPT «ερωτικός σύντροφος» των χρηστών - Τι αποκάλυψε ο Σαμ Άλτμαν

06:32LIFESTYLE

«Παίζουν τα ρέστα τους» τα στελέχη των καναλιών: Ποιες νέες εκπομπές είναι στα σκαριά

06:28WHAT THE FACT

Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

05:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ