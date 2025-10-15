Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας
Το Τελ Αβίβ ακυρώνει μέτρα που είχε αποφασίσει σε βάρος της Χαμάς
Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, για να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων, μετέδωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (15/10) το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποφάσισε ακόμη να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
