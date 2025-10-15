Γάζα: Tέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς επιστρέφουν στο Ισραήλ
Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ
Κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε την Τρίτη από τη Χαμάς τέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.
Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.
Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως ταυτοποίησαν τις πρώτες σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας πως ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς και έναν υπήκοο Νεπάλ, που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.
Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς τουλάχιστον 20 ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.
