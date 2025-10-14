Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, λέγοντας ότι «η δουλειά δεν τελείωσε».

Newsbomb

Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (14/10) με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΚΟΣΜΟΣ

Στη Δυτική Όχθη επέστρεψε ανιψιός του Αραφάτ - «Έτοιμος να βοηθήσει στη διακυβέρνηση της Γάζας»

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντραγκόφσκι ενόψει Άρη - Μηδαμινές ελπίδες για Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα ο αλ Σάρα - Επίσκεψη του Σύρου προέδρου στη χώρα που βρίσκεται εξόριστος ο Άσαντ

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης: Ζητούμενο και στις μέρες μας η ισορροπημένη σχέση Εκκλησίας και κράτους

19:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους χρήστες κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος μέσω εφαρμογής: Το Αμπού Ντάμπι εγκαινιάζει τον γάμο μέσω κινητού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Το βράδυ της Τρίτης η μεταφορά τεσσάρων νεκρών ομήρων στο Ισραήλ

19:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν απάτες με τη μέθοδο του εκτελωνισμού οχημάτων – Ζημιά άνω των 43.000 ευρώ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική - ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου Ελευθέριου Ζερβού

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Euro U21: Η Ελλάδα «απέδρασε» με Τζίμα από την Λετονία κι έκανε το 3 στα 3!

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστια κύματα και πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών ανέμων - Βίντεο

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Εφές: Οριστικά χωρίς Φουρνιέ και ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Συγγρού: Αυτός είναι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη για επίθεση σε 43χρονη οδηγό

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Δύο συλλήψεις

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στο διαδίκτυο με αγγελία από τα Χανιά: Εργάτης ζητά 90 ευρώ μεροκάματο για το μάζεμα ελιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ