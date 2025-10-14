Γάζα: Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Χαμάς και «ένοπλων φατριών» - Πυροβολισμοί και εκρήξεις στην πόλη

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός την Παρασκευή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς αναπτύχθηκαν σε πολλές πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, σε αγορές ή σε δρόμους.

Γάζα: Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Χαμάς και «ένοπλων φατριών» - Πυροβολισμοί και εκρήξεις στην πόλη

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές της Χαμάς στη Ράφα πριν από την προγραμματισμένη παράδοση Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025. 

AP/Jehad Alshrafi
Η Χαμάς επέκτεινε την Τρίτη (14/10) την παρουσία της στις ζώνες της Λωρίδας της Γάζας απ’ όπου αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να περιμένει τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αποκλεισμό της από τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, την Παρασκευή, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς να αναπτύσσονται σε πολλές πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, σε αγορές ή σε δρόμους. Έπειτα από πολλές ημέρες αψιμαχιών, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο σήμερα για «σφοδρές» μάχες στην Πόλη της Γάζας, στη συνοικία Σουτζάγια, μεταξύ μιας μονάδες που πρόσκειται στη Χαμάς και ένοπλων συμμοριών και φατριών, ορισμένες εκ των οποίων στηρίζονται από το Ισραήλ.

«Σήμερα το πρωί, επί πολλές ώρες, σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και μελών της οικογένειας Χίλες» περιέγραψε ένας κάτοικος, ο Μοχάμεντ, που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του, για λόγους ασφαλείας. Όταν ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, το 2007, η Χαμάς βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές μεγάλες οικογένειες του θύλακα.

γάζα-βοήθεια

Φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Χαν Γιούνις, εν μέσω της εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Ramadan Abed

Ο μάρτυρας μίλησε για «σφοδρά πυρά και εκρήξεις», μία ημέρα αφού απελευθερώθηκαν οι τελευταίου 20 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

«Δεν υπάρχει θέση για παράνομους»

Η «Δύναμη Αποτροπής», ένα όργανο που ιδρύθηκε πρόσφατα στους κόλπους του μηχανισμού ασφαλείας της Χαμάς, «διεξάγει επιχείρηση» για «να εξουδετερώσει καταζητούμενα πρόσωπα» είπε στο AFP μια πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας στη Γάζα. Αυτές οι «επιχειρήσεις» έχουν ως στόχο «να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε διάφορες ζώνες» του θύλακα, πρόσθεσε.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: δεν θα υπάρχει θέση για τους παρανόμους ή για εκείνους που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών», πρόσθεσε.

«Γελοίος» ο αφοπλισμός και η εξορία

Εξάλλου, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έσπασε την εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ την Τρίτη (14/10). Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι οι στρατιώτες δεν πυροβόλησαν παρά μόνο όταν «ύποπτα πρόσωπα» πλησίασαν τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις.

Εκτός από τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος προς το παρόν παραμένει στο 53% του θύλακα, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει σε μεταγενέστερη φάση ότι η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Το «έκτο σημείο» του σχεδίου αναφέρει ότι αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται να σεβαστούν την ειρηνική συνύπαρξη και θα παραδώσουν τα όπλα θα χορηγηθεί αμνηστία. Για τους υπόλοιπους, το σχέδιο προβλέπει εξορία, μια πρόταση ωστόσο που υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης χαρακτήρισε «γελοία».

Χθες Δευτέρα, στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ συνυπέγραψε μια διακήρυξη που έχει ως στόχο να εδραιώσει την κατάπαυση του πυρός μετά την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, όπως συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

γάζα

Παλαιστίνιοι κάθονται σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, στις 14 Οκωβρίου 2025 στη Χαν Γιούνις.

REUTERS/Ramadan Abed

Περισσότεροι από 500.000 επέστρεψαν στην πόλη

«Τα λόγια του Τραμπ είναι σημαντικά. Ελπίζουμε ότι θα τα θέσει σε εφαρμογή επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να εμποδίσει τον πόλεμο να ξαναρχίσει», σχολίασε η Ρίμα αλ Φάρα, 30 ετών, που ζει στη μισοκατεστραμμένη συνοικία αλ Ριμάλ, στη δυτική Γάζα. «Μπορούμε και πάλι να ανασάνουμε (…) ο φόβος σχεδόν έφυγε» και «ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει για πάντα», πρόσθεσε, περιγράφοντας την ανάπτυξη της αστυνομίας που «βρίσκεται παντού, ρυθμίζει την κυκλοφορία και την αγορά». Για την αλ Φάρα, αυτό αποτελεί «ανακούφιση» επειδή «κατά τη διάρκεια του πολέμου συνέβαιναν δυσάρεστα πράγματα, όπως κλοπές, ληστείες και ένοπλοι εκβιασμοί».

Από την έναρξη της εκεχειρίας «περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι επέστρεψαν στην Πόλη της Γάζας από τα νότια και οι επιστροφές συνεχίζονται», είπε νωρίτερα ο Μοχάμεντ αλ Μουγάγιρ, ένα στέλεχος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας. Η υπηρεσία αυτή, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Χαμάς, προειδοποίησε τους πολίτες ότι διατρέχουν κίνδυνο από τα εκρηκτικά και τα βλήματα που απέμειναν μετά τον πόλεμο και τους κάλεσε να μην αγγίζουν πτώματα που εντοπίζουν κάτω από τα χαλάσματα, ούτε να μπαίνουν σε κτίρια που δείχνουν ασταθή.

Από τη Γενεύη, ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζήτησαν να ανοίξουν όλες οι διαβάσεις ώστε να περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα και να αποκατασταθούν υποδομές, όπως το δίκτυο υδροδότησης, που έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Χρειαζόμαστε κατεπειγόντως αντικαρκινικά φάρμακα» και θερμοκοιτίδες για τα νεογέννητα, είπε εξάλλου ο Μοχάμεντ Άμπου Σαλμίγια, ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα της Γάζας.

