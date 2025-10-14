Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις νεκροί όμηροι που επέστρεψε η Χαμάς - Τι ζητούν οι οικογένειες

Ανάμεσά τους ο  Γκάι Ιλούζ αλλά και ο καταγόμενος από το Νεπάλ Μπιπίν Τζόσι, που κρατούνταν στη Γάζα από το 2023

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οι σοροί του Bipin Joshi και του Guy Illouz παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα τη Δευτέρα

Hostages and Missing Families Forum
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τις σορούς τεσσάρων ομήρων που παραδόθηκαν από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο 26χρονος Ισραηλινός Γκάι Ιλούζ και ο 23χρονος με καταγωγή από το Νεπάλ φοιτητής Μπιπίν Τζόσι, του οποίου ο θάνατος στην αιχμαλωσία δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. Τα ονόματα των άλλων δύο ομήρων δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα και θεωρείται ότι οι Ισραηλινοί δεν θα τα ανακοινώσουν πριν ειδοποιηθούν οι οικογένειές τους.

Την ίδια πάντως στιγμή, οι οικογένειες των 24 ακόμη νεκρών ομήρων, Ισραηλινών και ξένων, εξέφρασαν την οργή τους επειδή οι σοροί τους δεν επιστράφηκαν τη Δευτέρα, όταν 20 ζωντανοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Χαμάς εκ μέρους της υποστήριξε ότι απαιτείται χρόνος, καθώς δεν είναι γνωστά όλα τα σημεία ταφής των ομήρων. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε ωστόσο ότι «κάθε καθυστέρηση ή εσκεμμένη αποφυγή θα θεωρηθεί σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας και θα υπάρξει ανάλογη απάντηση».

Ήταν δεμένος στο κρεβάτι για μια εβδομάδα

Η έρευνα έδειξε πως ο Ιλούζ είχε τραυματιστεί και απαχθεί ζωντανός από ενόπλους της Χαμάς, αφού κατάφερε να διαφύγει από το φεστιβάλ μουσικής Nova κοντά στο Ρεΐμ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Ο Γκάι πέθανε από τα τραύματά του επειδή δεν έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα κατά την αιχμαλωσία», ανέφερε η ανακοίνωση του IDF. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της πρώην ομήρου Μάγια Ρέγκεβ, «ήταν δεμένος στο κρεβάτι του, χωρίς τις αισθήσεις του, για μία ολόκληρη εβδομάδα». Λίγο πριν πεθάνει, φέρεται να είπε πως «η μητέρα του είναι η πιο δυνατή γυναίκα στον κόσμο» και πως «όταν επιστρέψει σπίτι, δεν θα την αφήσει ποτέ από την αγκαλιά του».

Η τραγική ιστορία του νεαρού από το Νεπάλ

Ο Μπιπίν Τζόσι είχε φτάσει στο Ισραήλ μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την επίθεση, ως φοιτητής σε γεωργική σχολή. Ο Τζόσι, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε απαχθεί από καταφύγιο στο κιμπούτς Αλουμίν μαζί με άλλους φοιτητές. «Εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε τους πρώτους μήνες του πολέμου», προσθέτει ο στρατός, σημειώνοντας ότι τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων από το Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής της Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων, «κατάφερε να εκτρέψει με γυμνά χέρια μια χειροβομβίδα, σώζοντας έτσι πολλές ζωές». Η οικογένειά του δεν είχε κανένα σημάδι ζωής για έναν χρόνο, μέχρι που ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε βίντεο που τον έδειχνε ζωντανό, λίγο πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας. Ωστόσο, το όνομά του περιλαμβανόταν τελικά στη λίστα των τεσσάρων νεκρών που επέστρεψε η Χαμάς τη Δευτέρα.

Απαιτούν την επιστροφή όλων των νεκρών

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων δήλωσε: «Η επιστροφή των Γκάι και Μπιπίν, μαζί με δύο ακόμη νεκρούς ομήρους, προσφέρει μια μικρή παρηγοριά στις οικογένειες που ζούσαν επί δύο χρόνια μέσα στην αβεβαιότητα και τον πόνο. Δεν θα ησυχάσουμε έως ότου επιστρέψουν όλοι οι 24 όμηροι στα σπίτια τους».

