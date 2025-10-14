Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

Η Χαμάς παρέδωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα. Η συμφωνία έθεσε σε ισχύ την κατάπαυση του πυρός στις 12:00 την Παρασκευή και αυξημένες ποσότητες βοήθειας εισήλθαν στη Λωρίδα το Σαββατοκύριακο.

Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, αναμένεται να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες των τελευταίων φάσεων.

Ποιοι είναι οι απελευθερωμένοι όμηροι;

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 Ισραηλινών και ξένων ομήρων που εξακολουθεί να κρατά μετά από δύο χρόνια πολέμου, από τους οποίους μόνο 20 έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι ζωντανοί.

Όλοι εκτός από έναν ήταν μεταξύ των 251 ατόμων που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της παλαιστινιακής ομάδας στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άλλοι άνθρωποι. Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς.

Το πρωί της Δευτέρας, η Χαμάς παρέδωσε 20 ζωντανούς ομήρους σε δύο ομάδες στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από τους: Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal και Matan Angrest. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από τους Bar Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Rom Braslabski και Ariel Cunio.

Ωστόσο, φαίνεται να αναδύεται μια διαμάχη σχετικά με τη μεταφορά των σορών των νεκρών ομήρων. Σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, τα λείψανα όλων των ομήρων έπρεπε να είχαν παραδοθεί μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα. Ωστόσο, η Χαμάς επιβεβαίωσε μόνο ότι τα λείψανα τεσσάρων ατόμων στάλθηκαν πίσω στο Ισραήλ τη Δευτέρα - αυτά των Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi και Daniel Peretz.

«Απαιτούμε από τη Χαμάς να τηρήσει το μέρος της συμφωνίας», δήλωσε ένας Ισραηλινός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι στις οικογένειές τους και να ταφούν στο Ισραήλ». Πιθανότατα αυτό οφείλεται στην πιθανότητα -που προφανώς αναγνωρίζεται στο σχέδιο Τραμπ- η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις να μην μπορέσουν να εντοπίσουν τα λείψανα όλων τους εντός της προθεσμίας.Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι μια διεθνής ομάδα εργασίας θα ξεκινήσει εργασίες για τον εντοπισμό των λειψάνων οποιουδήποτε δεν επιστραφεί.

Ποιοι είναι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν;

Σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 15 ανηλίκων. Ενημερωμένες λίστες με τα ονόματα των κρατουμένων δημοσιεύθηκαν από το Γραφείο Τύπου για τους Κρατούμενους, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, το πρωί της Δευτέρας.

Ο κατάλογος των κρατουμένων δεν περιλαμβάνει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που εκτίουν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών - συμπεριλαμβανομένων των Marwan Barghouti και Ahmad Saadat - την απελευθέρωση των οποίων είχε ζητήσει η Χαμάς.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 100 από τους 250 θα απελευθερωθούν στη Δυτική Όχθη, 15 στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και 135 θα απελαθούν στη Λωρίδα της Γάζας ή αλλού. Δεν είναι σαφές εάν μια καθυστέρηση στην απελευθέρωση όλων των νεκρών ομήρων θα μπορούσε επίσης να καθυστερήσει την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Πριν από την απελευθέρωση των ομήρων, τα ισραηλινά στρατεύματα υποχώρησαν σε μια γραμμή που τους έχει αφήσει να ελέγχουν το 53% της Γάζας - το πρώτο από τα τρία στάδια της ισραηλινής αποχώρησης, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Μια πολυεθνική δύναμη περίπου 200 στρατιωτών, υπό την επίβλεψη του αμερικανικού στρατού, θα παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Πιστεύεται ότι η δύναμη περιλαμβάνει στρατεύματα από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος της Γάζας. Το σχέδιο 20 σημείων αναφέρει ότι εάν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, ο πόλεμος θα «λήξει αμέσως». Αναφέρει ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και όλες οι «στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές» θα καταστραφούν.

Αναφέρει επίσης ότι η Γάζα θα κυβερνάται αρχικά από μια προσωρινή μεταβατική επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών - υπό την επίβλεψη ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» με επικεφαλής και πρόεδρο τον Τραμπ και με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Η διακυβέρνηση της Λωρίδας θα παραδοθεί τελικά στην Παλαιστινιακή Αρχή - η οποία διοικεί τη Δυτική Όχθη - μόλις αυτή υποβληθεί σε μεταρρυθμίσεις. Η Χαμάς -η οποία διοικεί την περιοχή από το 2007- δεν θα διαδραματίσει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνησή της, άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με το σχέδιο.

Στα μέλη της Χαμάς θα προσφερθεί αμνηστία εάν δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη ή θα τους παρασχεθεί ασφαλής δίοδος σε άλλη χώρα. Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν. Ένα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ για την ανοικοδόμηση και την ενεργοποίηση της Γάζας» θα δημιουργηθεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Ποια είναι τα βασικά σημεία τριβής;

Είναι πιθανό να υπάρξουν πολλά σημεία διαφωνίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα μεταγενέστερα στάδια της συμφωνίας. Η Χαμάς έχει αρνηθεί προηγουμένως να παραδώσει τα όπλα της, λέγοντας ότι θα το κάνει μόνο όταν θα έχει ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος. Η οργάνωση επίσης δεν έκανε καμία αναφορά στον αφοπλισμό στην αρχική της απάντηση στο σχέδιο το περασμένο Σαββατοκύριακο, τροφοδοτώντας εικασίες ότι η θέση της δεν είχε αλλάξει.

Και παρόλο που το Ισραήλ έχει συμφωνήσει πλήρως με το σχέδιο του Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φάνηκε να αντιτίθεται στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής σε μια μεταπολεμική Γάζα, ακόμη και όταν στεκόταν στο βήμα δίπλα στον πρόεδρό της την περασμένη εβδομάδα. Η Χαμάς έχει επίσης δηλώσει ότι αναμένει να έχει κάποιο μελλοντικό ρόλο στη Γάζα ως μέρος «ενός ενιαίου παλαιστινιακού κινήματος».

Ένα άλλο σημείο τριβής είναι η έκταση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων. Το Ισραήλ λέει ότι η πρώτη του απόσυρση θα διατηρήσει τον έλεγχο περίπου του 53% της Γάζας. Το σχέδιο του Λευκού Οίκου δείχνει περαιτέρω αποσύρσεις περίπου στο 40% και στη συνέχεια στο 15%.

Αυτό το τελικό στάδιο θα ήταν μια «περίμετρος ασφαλείας» που θα «παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από οποιαδήποτε αναδυόμενη τρομοκρατική απειλή». Η διατύπωση εδώ είναι ασαφής και δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ - κάτι επί του οποίου η Χαμάς είναι πιθανό να θέλει διευκρίνιση.

