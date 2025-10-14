Το παλαιστινιακό ξεκαθάρισμα: Η Χαμάς και η αναμέτρηση στη Λωρίδα της Γάζας με αντίπαλες φυλές

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές της Χαμάς σε σχηματισμό πριν από την μεταφορά Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό στη Νουσεϊράτ της Λωρίδας της Γάζας, στις 22 Φεβρουαρίου 2025.

Με την πρώτη φάση της απελευθέρωσης των επιζώντων Ισραηλινών ομήρων, καθώς και Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές, σφοδρές μάχες μαίνονται σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Ωστόσο όχι πλέον μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων, ή τουλάχιστον όχι άμεσα.

Με την έναρξη της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας , αρκετές τοπικές φυλές της Γάζας - περίπου το 20% του πληθυσμού της Λωρίδας είναι βεδουινικής καταγωγής, με τουλάχιστον πενήντα τοπικές φυλές - έχουν εξαπολύσει επιθέσεις ή έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις με τους περίπου 7.000 μαχητές της Χαμάς και αξιωματούχους ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, πυροδοτώντας αυτό που φαίνεται να αποτελεί μια εσωτερική αναμέτρηση.

Μερικοί, αν όχι οι περισσότεροι, από αυτούς φέρεται να έχουν εκπαιδευτεί και υποστηριχθεί από τον ίδιο τον Ισραηλινό Στρατό, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται επίσης να έχει παράσχει μια μορφή αεροπορικής «κάλυψης» με επιδρομές σε μαχητές της Χαμάς που εμπλέκονται σε συγκρούσεις.

Οι φυλές που αντιμάχονται

Μία από τις κυριότερες είναι αναμφίβολα η φυλή Doghmush , που δραστηριοποιείται στις γειτονιές Tel Hawa και Sabra της πόλης της Γάζας. Υπάρχει επίσης η φυλή Al Mujaida, με έδρα το Khan Younis, συνδεδεμένη με τη Φατάχ, ιστορικά εχθρική προς τη Χαμάς.

Η φυλή Khanidak δραστηριοποιείται επίσης στη Khan Younis, καθώς και οι άνδρες με επικεφαλής τον Hossam Al Astal, που είναι ο κατηγορούμενος για συμμετοχή στη δολοφονία ενός μέλους της Χαμάς στη Μαλαισία το 2018. Αποβεβλημένος από τις υπηρεσίες που συνδέονται με την Παλαιστινιακή Αρχή, ο Al Astal έδωσε τις τελευταίες ημέρες μια συνέντευξη στους Times of Israel, στην οποία υποσχέθηκε να «πολεμήσει τη Χαμάς μέχρι να εξαφανιστεί», ενώ παράλληλα παραδέχτηκε ειλικρινά ότι έλαβε «υποστήριξη από το Ισραήλ , ορισμένες αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες».

Στην περιοχή Shujayya της πόλης της Γάζας, δραστηριοποιείται μια άλλη φυλή που συνδέεται με την Al Fatah , η φυλή Khalas, η οποία κατηγορείται επίσης ότι λαμβάνει επιχειρησιακή υποστήριξη - με στοχευμένες επιδρομές υποστήριξης - και όπλα από τον IDF.



Μια άλλη ομάδα που εμπλέκεται σε συγκρούσεις με τη Χαμάς -αλλά δεν είναι σαφές πόσο «ενσωματωμένη» είναι με τις άλλες ομάδες- είναι οι λεγόμενες «Λαϊκές Δυνάμεις», με επικεφαλής τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ , πρώην κρατούμενο και επικεφαλής της φυλής Ταραμπίν , που δραστηριοποιείται στη νότια πόλη Ράφα.

Το ίδιο το Τελ Αβίβ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι «ενεργοποίησε» τοπικές φυλές εχθρικές προς τη Χαμάς , χωρίς να τις κατονομάσει, και ορισμένες ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο Αμπού Σαμπάμπ έλαβε ελαφρά όπλα -που κατασχέθηκαν από τη Χαμάς- από τον Ισραηλινό Στρατό. Ο βοηθός του Αμπού Σαμπάμπ λέγεται επίσης ότι είναι ο Γκασάν αλ Νταχίνι , ο οποίος έχει υπόβαθρο στην τζιχαντιστική ομάδα Τζάις αλ Ισλάμ.

Τι επιδιώκει το Ισραήλ;

Μήπως το Ισραήλ επιχειρεί να επαναλάβει την επιχείρηση που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου (1975-1990), με την υποστήριξη δεκάδων μισθοφορικών ομάδων και γενικότερα αντιπαλαιστινιακών πολιτοφυλακών;

Θα πρέπει να θυμόμαστε, σε κάθε περίπτωση, ότι οι σαλαφιστικές και οι τακφιριστικές ομάδες ιστορικά τείνουν να είναι εχθρικές προς τη Χαμάς, χωρίς να ξεχνάμε την καταγωγή από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Όταν η Αίγυπτος πραγματοποίησε πραξικόπημα το 2013, στο οποίο ο Πρόεδρος αλ-Σίσι ανέκτησε τον έλεγχο της χώρας και συνέλαβε τους ηγέτες της Αδελφότητας, οι Σαλαφιστές της αλ-Νουρ τάχθηκαν με τον αλ-Σίσι και εναντίον της Αδελφότητας.

Το 2016, το δέκατο τέταρτο τεύχος του Dabiq, του περιοδικού του ISIS, παρουσίασε στο εξώφυλλο τον πρώην Αιγύπτιο Πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρσι , μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, κατηγορώντας τον ίδιο και το κίνημά του για τίποτα λιγότερο από αποστασία - για διάφορους δογματικούς λόγους, και ιδίως επειδή «αποδέχτηκαν» το δημοκρατικό παιχνίδι και έθεσε υποψηφιότητα και κέρδισε τις εκλογές λίγα χρόνια νωρίτερα.

Η έκταση αυτών των συγκρούσεων σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας δεν είναι ακόμη σαφής , ούτε είναι σαφές ποιες συνέπειες μπορεί να έχουν για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη σταθερότητα της εσωτερικής Γάζας . Ωστόσο, σε σχέση με το σχέδιο του Τραμπ που ζητά ρητά τον αφοπλισμό της Χαμάς, φαίνεται αξιόπιστο αυτό που έχουν αναφέρει τις τελευταίες ημέρες πολλά μέλη της ισλαμιστικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του Μούσα Αμπού Μαρζούκ , σύμφωνα με το οποίο ο αφοπλισμός αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και δεν είναι αποδεκτός χωρίς μια συμφωνία που προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και την «αναγνώριση των εθνικών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων».

