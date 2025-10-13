«Αναγνωρίστε το κράτος της Παλαιστίνης!», απαντά ο βουλευτής που τον έβγαλαν «σηκωτό» από την Κνεσέτ

Νωρίτερα, σημειώθηκε επεισόδιο στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, η οποία διεκόπη προσωρινά, καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας έβγαλαν βουλευτές έξω από το κοινοβούλιο και κατάσχεσαν πανό.

Τα άτομα που απομακρύνθηκαν, είναι αριστεροί βουλευτές του Ισραήλ, σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης, ενώ, ο βουλευτής που διέκοψε την ομιλία του Αμερικανού προέδρου ήταν ο Άιμαν Οντέ, μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου, ο οποίος φώναξε σύνθημα για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Σε δημοσίευση μερικές ώρες μετά το περιστατικό, τονίζει ότι «με πέταξαν έξω από την Κνεσέτ μόνο και μόνο επειδή διατύπωσα το πιο απλό αίτημα, ένα αίτημα με το οποίο συμφωνεί ολόκληρη η διεθνής κοινότητα: Αναγνωρίστε το κράτος της Παλαιστίνης».

«Αναγνωρίστε την απλή αλήθεια. Υπάρχουν δύο λαοί εδώ, και κανείς δεν πρόκειται να φύγει», αναφέρει ακόμη.

They kicked me out of the Knesset just for raising the simplest demand, one that the whole international community agrees on:



Recognize the State of Palestine!



Recognize the simple truth:



There are two peoples here, and no one is going anywhere. pic.twitter.com/z6oy9OjVJe — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

Διαβάστε επίσης