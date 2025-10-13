«Αναγνωρίστε το κράτος της Παλαιστίνης!», απαντά ο βουλευτής που τον έβγαλαν «σηκωτό» από την Κνεσέτ
«Αναγνωρίστε το κράτος της Παλαιστίνης, συμφωνεί ολόκληρη η διεθνής κοινότητα», υπογράμμισε ο Άιμαν Οντέχ, μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου
Νωρίτερα, σημειώθηκε επεισόδιο στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, η οποία διεκόπη προσωρινά, καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας έβγαλαν βουλευτές έξω από το κοινοβούλιο και κατάσχεσαν πανό.
Τα άτομα που απομακρύνθηκαν, είναι αριστεροί βουλευτές του Ισραήλ, σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης, ενώ, ο βουλευτής που διέκοψε την ομιλία του Αμερικανού προέδρου ήταν ο Άιμαν Οντέ, μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου, ο οποίος φώναξε σύνθημα για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.
Σε δημοσίευση μερικές ώρες μετά το περιστατικό, τονίζει ότι «με πέταξαν έξω από την Κνεσέτ μόνο και μόνο επειδή διατύπωσα το πιο απλό αίτημα, ένα αίτημα με το οποίο συμφωνεί ολόκληρη η διεθνής κοινότητα: Αναγνωρίστε το κράτος της Παλαιστίνης».
«Αναγνωρίστε την απλή αλήθεια. Υπάρχουν δύο λαοί εδώ, και κανείς δεν πρόκειται να φύγει», αναφέρει ακόμη.