Tραμπ στην Κνεσέτ: «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ιστορική ομιλία του στην ολομέλεια της Κνεσέτ, μετά την απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Tραμπ στην Κνεσέτ: «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Ιστορική η παρουσία του Τραμπ στην Κνεσέτ. Οι παρευρισκόμενοι τον χειροκροτούσαν επί 4 ολόκληρα λεπτά, πριν καν ξεκινήσει την ομιλία του

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εισήλθε στην Ολομέλεια της Κνεσέτ το μεσημέρι της Δευτέρας και οι παρευρισκόμενοι τον χειροκρότησαν όρθιοι για τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», κάθισε στο προεδρείο της Κνεσέτ, δίπλα στον πρόεδρο του ισραηλινού κοινοβουλίου και τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

Αφού άκουσε την ομιλία του Νετανιάχου -τον οποίο ευχαρίστησε αν και δήλωσε οτι δεν είναι ο «πιο εύκολος άνθρωπος για διαπραγματεύσεις»- και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ πήρε τον λόγο, καταχειροκροτούμενος για μία ακόμη φορά. «Δεν είναι εύκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Νετανιάχου, αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο. Οπως οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, θα είναι η χρυσή εποχή για το Ισραήλ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στην ένδοξη αγκαλιά των οικογενειών τους. Είκοσι οκτώ ακόμη πολύτιμα αγαπημένα πρόσωπα επιστρέφουν επιτέλους σπίτι για να αναπαυθούν σε αυτό το ιερό έδαφος για πάντα. Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπου πολέμου και ατελείωτου κινδύνου, σήμερα, οι ουρανοί είναι ήρεμοι, τα όπλα είναι σιωπηλά, οι σειρήνες δεν ηχούν και ο ήλιος ανατέλλει σε μια Αγία Γη που επιτέλους βρίσκεται σε ειρήνη», είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχειρία «έναν απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο, καθώς όλα αυτά τα έθνη συνεργάζονται ως εταίροι στην ειρήνη» ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ «έχει κερδίσει όλα όσα μπορούν να κερδηθούν με τη δύναμη των όπλων». «Τώρα, είναι καιρός να μεταφράσουμε αυτές τις νίκες εναντίον των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο απόλυτο βραβείο της ειρήνης και της ευημερίας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», τόνισε.

«Θα πρέπει τώρα να είναι σαφές σε όλους σε όλη αυτήν την περιοχή ότι δεκαετίες υποκίνησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, της τζιχάντ και του αντισημιτισμού δεν έχουν λειτουργήσει - έχουν γυρίσει μπούμερανγκ ολοκληρωτικά. Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα πικρά μίση δεν έχουν φέρει τίποτα άλλο παρά δυστυχία, βάσανα και αποτυχία», είπε στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Από τώρα και στο εξής, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «πρέπει να εστιάσουν πλήρως στην αποκατάσταση των θεμελιωδών αρχών της σταθερότητας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν επιτέλους να έχουν την καλύτερη ζωή που αξίζουν τα παιδιά τους», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ απομονώθηκε στη διεθνή σκηνή λόγω της στρατιωτικής του δράσης κατά τη διάρκεια του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα. Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, οι περισσότεροι από τους οποίους άμαχοι.

Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε ερείπια και οι υποδομές της έχουν καταστραφεί από τους αδιάκοπους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο πόλεμος θεωρείται από πολλούς νομικούς εμπειρογνώμονες ως γενοκτονία κατά του άμαχου πληθυσμού της Γάζας. Είναι ένας ισχυρισμός που το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά.

Μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία στην Κνεσέτ

Μια μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κνεσέτ για να ακούσει την ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης περιλαμβάνουν τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγό Νταν Κέιν, τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και τον ανώτερο σύμβουλο Στίβεν Μίλερ.

Η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα - της οποίας ο σύζυγος Τζάρεντ Κούσνερ βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - μπήκε επίσης στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος πριν από την ομιλία του πατέρα της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Νόμιμο με παρατηρήσεις το προεδρικό διάταγμα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ISW προειδοποιει: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου - Σε θέση μάχης τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφο του πάνω από 100 φορές

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο ταξιτζής που παρέσυρε τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και τους εγκατέλειψε

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Δεσμεύεται για 20 εκατ. λίρες για την ανοικοδόμησης της Γάζας

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ξαφνικές πλημμύρες από την καταιγίδα Άλις - Στα καταφύγια εκατοντάδες άνθρωποι

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πότε και πού παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάντρεψα την κόρη μου με Εβραίο...» Το ευχαριστώ στον Τζάρεντ Κούσνερ και το φιλί από την κόρη του

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο μέσα στην Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ - Βίντεο

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ήττα με ανατροπή από την Κρούγκερ στην Οσάκα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλήθειες και μύθοι για τους πιο σκληρά εργαζόμενους και τους «τεμπέληδες» - Αποτελέσματα έκπληξη

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ στην Κνεσέτ: «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

14:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία στον Εύοσμο: Μαθήματα σε υπόγεια δίπλα σε λέβητες - Ζητούν υπεύθυνη δήλωση από γονείς

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι συμφωνίες του Αβραάμ: Τι είναι και γιατί την επικαλέστηκε στην Κνεσέτ ο Νετανιάχου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ελεύθεροι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι - Ζωντανοί στις οικογένειές τους μετά από δύο χρόνια

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο μέσα στην Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ - Βίντεο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ISW προειδοποιει: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου - Σε θέση μάχης τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Τραμπ - Καταχειροκροτούμενος στην Κνεσέτ: «Είναι μεγάλη μου τιμή»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο ταξιτζής που παρέσυρε τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και τους εγκατέλειψε

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφο του πάνω από 100 φορές

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του - Πώς έγινε το δυστύχημα

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος στο Άγιο Όρος: Οι μονές που επισκέφθηκε, τα δώρα και οι συμβολισμοί - Τι είπε για το «πρωτείο» του Οικουμενικού Πατριάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ