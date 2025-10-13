Tραμπ στην Κνεσέτ: «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Ιστορική η παρουσία του Τραμπ στην Κνεσέτ. Οι παρευρισκόμενοι τον χειροκροτούσαν επί 4 ολόκληρα λεπτά, πριν καν ξεκινήσει την ομιλία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ εισήλθε στην Ολομέλεια της Κνεσέτ το μεσημέρι της Δευτέρας και οι παρευρισκόμενοι τον χειροκρότησαν όρθιοι για τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», κάθισε στο προεδρείο της Κνεσέτ, δίπλα στον πρόεδρο του ισραηλινού κοινοβουλίου και τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

Αφού άκουσε την ομιλία του Νετανιάχου -τον οποίο ευχαρίστησε αν και δήλωσε οτι δεν είναι ο «πιο εύκολος άνθρωπος για διαπραγματεύσεις»- και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ πήρε τον λόγο, καταχειροκροτούμενος για μία ακόμη φορά. «Δεν είναι εύκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Νετανιάχου, αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο. Οπως οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, θα είναι η χρυσή εποχή για το Ισραήλ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στην ένδοξη αγκαλιά των οικογενειών τους. Είκοσι οκτώ ακόμη πολύτιμα αγαπημένα πρόσωπα επιστρέφουν επιτέλους σπίτι για να αναπαυθούν σε αυτό το ιερό έδαφος για πάντα. Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπου πολέμου και ατελείωτου κινδύνου, σήμερα, οι ουρανοί είναι ήρεμοι, τα όπλα είναι σιωπηλά, οι σειρήνες δεν ηχούν και ο ήλιος ανατέλλει σε μια Αγία Γη που επιτέλους βρίσκεται σε ειρήνη», είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχειρία «έναν απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο, καθώς όλα αυτά τα έθνη συνεργάζονται ως εταίροι στην ειρήνη» ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ «έχει κερδίσει όλα όσα μπορούν να κερδηθούν με τη δύναμη των όπλων». «Τώρα, είναι καιρός να μεταφράσουμε αυτές τις νίκες εναντίον των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο απόλυτο βραβείο της ειρήνης και της ευημερίας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», τόνισε.

«Θα πρέπει τώρα να είναι σαφές σε όλους σε όλη αυτήν την περιοχή ότι δεκαετίες υποκίνησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, της τζιχάντ και του αντισημιτισμού δεν έχουν λειτουργήσει - έχουν γυρίσει μπούμερανγκ ολοκληρωτικά. Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα πικρά μίση δεν έχουν φέρει τίποτα άλλο παρά δυστυχία, βάσανα και αποτυχία», είπε στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Από τώρα και στο εξής, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «πρέπει να εστιάσουν πλήρως στην αποκατάσταση των θεμελιωδών αρχών της σταθερότητας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν επιτέλους να έχουν την καλύτερη ζωή που αξίζουν τα παιδιά τους», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ απομονώθηκε στη διεθνή σκηνή λόγω της στρατιωτικής του δράσης κατά τη διάρκεια του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα. Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, οι περισσότεροι από τους οποίους άμαχοι.

Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε ερείπια και οι υποδομές της έχουν καταστραφεί από τους αδιάκοπους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο πόλεμος θεωρείται από πολλούς νομικούς εμπειρογνώμονες ως γενοκτονία κατά του άμαχου πληθυσμού της Γάζας. Είναι ένας ισχυρισμός που το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά.

Μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία στην Κνεσέτ

Μια μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κνεσέτ για να ακούσει την ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης περιλαμβάνουν τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγό Νταν Κέιν, τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και τον ανώτερο σύμβουλο Στίβεν Μίλερ.

Η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα - της οποίας ο σύζυγος Τζάρεντ Κούσνερ βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - μπήκε επίσης στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος πριν από την ομιλία του πατέρα της.

