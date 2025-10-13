Νετανιάχου σε Τραμπ:«Το όνομά σoυ θα γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας» - «Φίλε μου Ντόναλντ...»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθυνόμενος στο ισραηλινό κοινοβούλιο ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που οδήγησε στην επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων. Το όνομα του Τραμπ θα «χαραχθεί στην ιστορία μας» και στην ιστορία της «ανθρωπότητας» είπε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός ηγέτης, καταχειροκροτούμενος από την ολομέλεια της Κνεσέτ.

«Γνωρίζουμε ποιος ήταν ο σημαντικός σας ρόλος, ένα αποφασιστικό μέρος στην επιστροφή, ένα αποφασιστικό μέρος στην επιστροφή των υπόλοιπων ομήρων μας», δήλωσε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, τη μεσολάβηση για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, με τις οποίες τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο κατέληξαν σε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και την υποστήριξη των «δικαιωμάτων» του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν, σας ευχαριστώ που αντισταθήκατε στα ψέματα κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη».

Αλλά όπως είπε «αυτή είναι μόνο μία μικρή λίστα» πριν επαναλάβει ότι ο Τραμπ «είναι ομεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το κράτος του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

«Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κάνει ποτέ περισσότερα για το κράτος του Ισραήλ, και όπως είπα στην Ουάσινγκτον, δεν είναι καν κοντά», λέει.

Αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι πρόκειται για μια πρόταση «που ανοίγει την πόρτα σε μια ιστορική επέκταση της ειρήνης στην περιοχή μας». «Είμαι αφοσιωμένος σε αυτήν την ειρήνη» διεμήνυσε.

Ο Νετανιάχου έκανε επίσης λόγο για «μια συγκινητική ημέρα που σίγουρα θα χαραχθεί στα χρονικά της ιστορίας μας». Όλοι οι ζωντανοί όμηροι είναι τώρα πίσω στο Ισραήλ κάτι για το οποίο όπως είπε ήθελε «προσωπικά» να ευχαριστήσει τον Τραμπ, όπως επίσης και τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Οι εχθροί μας καταλαβαίνουν τώρα πόσο ισχυρό και πόσο αποφασισμένο είναι το Ισραήλ. Καταλαβαίνουν ότι η επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου ήταν ένα καταστροφικό λάθος», σημείωσε συνεχίζοντας να μιλάει στην Κνεσέτ. «Καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ είναι ισχυρό και ότι το Ισραήλ ήρθε για να μείνει», ευχαριστώντας για πολλοστή φορά τον Τραμπ για την απαραίτητη, αποφασιστική και στοχευμένη βοήθεια, την αδιάκοπη βοήθειά του που σε συνδυασμό με την απίστευτη θυσία και το θάρρος των στρατιωτών του Ισραήλ, εκπλήρωσαν την υπόσχεση της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

«Είσαι γίγαντας της εβραϊκής ιστορίας»

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Κνεσέτ είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «γίγαντα της εβραϊκής ιστορίας». «Ένας γίγαντας για τον οποίο πρέπει να ανατρέξουμε πίσω δυόμισι χιλιετίες στην ομίχλη του χρόνου για να βρούμε όμοιό του», είπε ο Αμίρ Οχάνα.

Περιέγραψε τον Τραμπ ως έναν «σπάνιο κολοσσό» και είπε ότι θα «καταταχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα». «Ο εβραϊκός λαός θα σας θυμάται», είπε στον Τραμπ. «Είμαστε ένα έθνος που θυμάται, οτι αυτό που βλέπουμε δεν είναι τοπικός αγώνας είναι ένας παγκόσμιος αγώνας, μια παγκόσμια μάχη μεταξύ των δυνάμεων του εξτρεμισμού, του ριζοσπαστισμού και του φονταμενταλισμού και εκείνων της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας».

Ο Οχάνα είπε στην Κνεσέτ ότι «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ» και αστειεύθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι το αυτοκίνητό του λειτουργεί άμεσα - αφού η ομάδα του Τραμπ παραπονέθηκε για ένα ελαττωματικό αυτοκίνητο τον ΟΗΕ τον περασμένο μήνα πριν από την ομιλία του εκεί (ο ΟΗΕ αρνήθηκε ότι υπήρχε κάτι λάθος με αυτό).

Διαβάστε επίσης