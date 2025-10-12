Nετανιάχου: «Έχουμε πετύχει τεράστιες νίκες, αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει»

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς στην πατρίδα τους, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στους πολίτες

Newsbomb

Nετανιάχου: «Έχουμε πετύχει τεράστιες νίκες, αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς τον ισραηλινό λαό εν αναμονή της απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Στρατό και προειδοποίησε ότι η απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ δεν έχει τελειώσει.

«Τώρα είναι η ώρα να αφήσουμε στην άκρη τις διαιρέσεις», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

«Αυτή είναι μια συγκινητική νύχτα. Αύριο, τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που ο κόσμος δεν πίστευε ότι θα συνέβαινε», είπε ο Νετανιάχου. «Οι μαχητές πίστεψαν, πολλοί στον λαό πίστεψαν, και εγώ πίστεψα».

Ο Ισραηλινος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τέλος του πολέμου: «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες, αλλά σήμερα έχουμε κάθε λόγο να τις αφήσουμε στην άκρη, επειδή με κοινές δυνάμεις πετύχαμε τεράστιες νίκες. Νίκες που ταπείνωσαν ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί: «Στον ίδιο βαθμό, η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανασυνταχθούν για να μας επιτεθούν ξανά. Και όπως λένε εδώ - "Είμαστε έτοιμοι". Υπάρχουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν ακριβώς λόγω των νικών που φέραμε».

Παράλληλα, η αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ Σέιχ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Δευτέρα τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου ομόλογού του, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Προεδρία, περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες επιβεβαίωσαν την παρουσία τους σε αυτή τη συνάντηση, ο κεντρικός στόχος της οποίας είναι η υπογραφή συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα και θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα εποχή σταθερότητας και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Αρχηγός του IDF: Πετύχαμε τη νίκη επί της Χαμάς

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας σήμερα το βράδυ.

"Η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια" μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, "καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς", δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ σε σύντομη ομιλία στην τηλεόραση.

"Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που να εγγυάται ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν συνιστά πλέον απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του", πρόσθεσε.

«Εμφύλιες μάχες» στη Γάζα

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης με έδρα τη Γάζα δημοσίευσαν πλάνα που απεικονίζουν ενόπλους σε ανταλλαγές πυρών στους δρόμους της συνοικίας Σάμπρα στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς, οι δυνάμεις ασφαλείας της οργάνωσης βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με παραστρατιωτικές ομάδες, τις οποίες κατηγορούν ότι έχουν δεχθεί υποστήριξη από το Ισραήλ.

Οι συγκρούσεις, όπως μεταδίδεται, σημειώθηκαν κοντά στις κατοικίες μελών της οικογένειας Ντουρμούς — μιας μεγάλης και ιστορικής φατρίας στη Γάζα. Τα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι η οργάνωση εκτέλεσε αρκετά μέλη της οικογένειας με την κατηγορία της συνεργασίας με το Ισραήλ. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, η οικογένεια Ντουρμούς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ανώτατη πηγή του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, μιλώντας στο Al Jazeera, δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν περικυκλώσει παραστρατιωτική ομάδα εντός της πόλης και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για τη σύλληψή της.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως υπάρχουν νεκροί μεταξύ των ανδρών της Χαμάς, ενώ κατηγόρησε τη συγκεκριμένη ομάδα ότι έχει σκοτώσει εκτοπισμένους πολίτες που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στη Γάζα από το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει τεταμένη, ενώ οι πληροφορίες για τις ένοπλες ομάδες, τις σχέσεις τους και τις απώλειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Λίγες ώρες πριν την απελευθέρωση των ομήρων

Την ίδια ώρα, η Χαμάς και οι σύμμαχοί της "τελείωσαν τις προετοιμασίες" για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

"Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

"Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν", πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Ισραήλ: «Το πρωί της Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων»

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Και οι 20 ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα», υποστήριξε και πρόσθεσε: « Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις παραληφθούν όλοι οι όμηροι που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχαιολόγοι επανεξετάζουν μούμια ηλικίας 2.300 ετών - Καταστράφηκε τη βικτοριανή εποχή

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεμπρόφ: «Υπάρχει ενδιαφέρον αλλά σέβομαι τη χώρα μου»

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Δανία – Ελλάδα 3-0: Κατάρρευση για την Εθνική, δέχθηκε δύο γκολ σε 1,5 λεπτό - Δείτε τα γκολ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Πώς και πότε θα γίνει η επιστροφή των ομήρων - Το χρονοδιάγραμμα

22:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στα Σφακιά - Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

22:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διδυμότειχο: Τρία άτομα σκόρπισαν τον τρόμο στην πόλη - Συνελήφθησαν έπειτα από αποτυχημένη ληστεία

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Τραυματισμός ναυτικού στο λιμάνι - Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: 54χρονος συνελήφθη με κοκαΐνη

21:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταζητούμενος της Interpol από το Τατζικιστάν συνελήφθη στη Ρόδο

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ουρές χιλιομέτρων και σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο μετά από συμπλοκή μεταξύ οπαδών ομάδων

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Nετανιάχου: «Έχουμε πετύχει τεράστιες νίκες, αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει»

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στο χέρι μας το πλεονέκτημα»

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε από πλοίο στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Βήμα πρόκρισης η Σκωτία | Η βαθμολογία πριν το Δανία - Ελλάδα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Δράμα: 14χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Δανία – Ελλάδα 3-0: Κατάρρευση για την Εθνική, δέχθηκε δύο γκολ σε 1,5 λεπτό - Δείτε τα γκολ

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε από πλοίο στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

22:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο σύγχρονο ατομικό υποβρύχιο του κόσμου ξεκινά τις πρώτες δοκιμές στη θάλασσα

19:27WHAT THE FACT

Μόνος στο διάστημα: Ο αστροναύτης άκουσε ένα χτύπημα στο κενό - Χρόνια μετά το άκουσαν κι άλλοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ