Nετανιάχου: «Έχουμε πετύχει τεράστιες νίκες, αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει»

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς τον ισραηλινό λαό εν αναμονή της απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Στρατό και προειδοποίησε ότι η απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ δεν έχει τελειώσει. «Τώρα είναι η ώρα να αφήσουμε στην άκρη τις διαιρέσεις», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο μήνυμά του. «Αυτή είναι μια συγκινητική νύχτα. Αύριο, τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που ο κόσμος δεν πίστευε ότι θα συνέβαινε», είπε ο Νετανιάχου. «Οι μαχητές πίστεψαν, πολλοί στον λαό πίστεψαν, και εγώ πίστεψα».

Ο Ισραηλινος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τέλος του πολέμου: «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες, αλλά σήμερα έχουμε κάθε λόγο να τις αφήσουμε στην άκρη, επειδή με κοινές δυνάμεις πετύχαμε τεράστιες νίκες. Νίκες που ταπείνωσαν ολόκληρο τον κόσμο». Ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί: «Στον ίδιο βαθμό, η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανασυνταχθούν για να μας επιτεθούν ξανά. Και όπως λένε εδώ - "Είμαστε έτοιμοι". Υπάρχουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν ακριβώς λόγω των νικών που φέραμε».

Παράλληλα, η αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ Σέιχ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Δευτέρα τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου ομόλογού του, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Προεδρία, περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες επιβεβαίωσαν την παρουσία τους σε αυτή τη συνάντηση, ο κεντρικός στόχος της οποίας είναι η υπογραφή συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα και θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα εποχή σταθερότητας και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Αρχηγός του IDF: Πετύχαμε τη νίκη επί της Χαμάς

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας σήμερα το βράδυ.

"Η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια" μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, "καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς", δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ σε σύντομη ομιλία στην τηλεόραση.

"Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που να εγγυάται ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν συνιστά πλέον απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του", πρόσθεσε.

«Εμφύλιες μάχες» στη Γάζα

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης με έδρα τη Γάζα δημοσίευσαν πλάνα που απεικονίζουν ενόπλους σε ανταλλαγές πυρών στους δρόμους της συνοικίας Σάμπρα στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς, οι δυνάμεις ασφαλείας της οργάνωσης βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με παραστρατιωτικές ομάδες, τις οποίες κατηγορούν ότι έχουν δεχθεί υποστήριξη από το Ισραήλ.

Οι συγκρούσεις, όπως μεταδίδεται, σημειώθηκαν κοντά στις κατοικίες μελών της οικογένειας Ντουρμούς — μιας μεγάλης και ιστορικής φατρίας στη Γάζα. Τα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι η οργάνωση εκτέλεσε αρκετά μέλη της οικογένειας με την κατηγορία της συνεργασίας με το Ισραήλ. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, η οικογένεια Ντουρμούς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ανώτατη πηγή του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, μιλώντας στο Al Jazeera, δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν περικυκλώσει παραστρατιωτική ομάδα εντός της πόλης και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για τη σύλληψή της.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως υπάρχουν νεκροί μεταξύ των ανδρών της Χαμάς, ενώ κατηγόρησε τη συγκεκριμένη ομάδα ότι έχει σκοτώσει εκτοπισμένους πολίτες που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στη Γάζα από το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει τεταμένη, ενώ οι πληροφορίες για τις ένοπλες ομάδες, τις σχέσεις τους και τις απώλειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Λίγες ώρες πριν την απελευθέρωση των ομήρων

Την ίδια ώρα, η Χαμάς και οι σύμμαχοί της "τελείωσαν τις προετοιμασίες" για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

"Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

"Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν", πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Ισραήλ: «Το πρωί της Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων»

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Και οι 20 ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα», υποστήριξε και πρόσθεσε: « Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις παραληφθούν όλοι οι όμηροι που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα».

